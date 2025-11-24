ua en ru
Новый удар для семьи Кеннеди: 35-летняя внучка президента в критическом состоянии

США, Понедельник 24 ноября 2025 02:01
UA EN RU
Новый удар для семьи Кеннеди: 35-летняя внучка президента в критическом состоянии Фото: Президент США Джон Кеннеди (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Внучка легендарного президента США Джона Ф. Кеннеди, Татиана Шлоссберг, в 35 лет борется с терминальной формой рака крови.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Тһе Тimes.

Татиана Шлоссберг поделилась своей историей в день 62-й годовщины убийства ее деда в Далласе. По словам женщины, ей осталось меньше года жизни.

"Я не могла поверить, что это касается меня", - написала она. "Накануне я проплыла милю в бассейне, будучи на девятом месяце беременности. Я не чувствовала болезни. На самом деле я была одной из самых здоровых людей, которых знала".

Татиана отметила, что имеет сына, которого любит больше всего, и новорожденного ребенка, о котором надо заботиться.

Что известно о диагнозе

В мае 2025 года Татиане Шлоссберг поставили диагноз острый миелоидный лейкоз, редкая и быстропрогрессирующая форма рака крови, вскоре после рождения второго ребенка в Нью-Йорке. С тех пор она прошла несколько курсов химиотерапии, два трансплантата костного мозга и участвовала в двух клинических исследованиях.

"Во время последнего клинического исследования врач сказал, что сможет поддерживать меня живой, возможно, еще год", - написала она.

Шлоссберг также упомянула, что лечение совпало с номинацией и утверждением ее двоюродного брата, Роберта Ф. Кеннеди-младшего, на должность министра здравоохранения США. Она охарактеризовала его как "преимущественно источник смущения для меня и моей ближайшей семьи". Журналистка выразила опасения, что его скептическое отношение к вакцинам может сказаться на ее здоровье, заставляя "проводить остаток жизни с ослабленным иммунитетом".

Татиана Шлоссберг является вторым ребенком Каролины Кеннеди, 67 лет, бывшего посла США в Австралии и Японии и дочери Джона Ф. Кеннеди. Она вспомнила многочисленные трагедии, которые постигли семью.

"Всю жизнь я старалась быть хорошей - хорошей студенткой, сестрой, дочерью, оберегать маму и никогда не огорчать ее. Теперь я добавила новую трагедию в ее жизнь, в жизнь нашей семьи, и ничего не могу с этим поделать", - написала она.

Напомним, что Джон Ф. Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года. Ее двоюродный дядя Роберт Ф. Кеннеди также был убит в июне 1968 года, а дядя Джон Ф. Кеннеди-младший погиб в авиакатастрофе в 1999 году.

Трагедия Татианы Шлоссберг стала новым болезненным ударом для семьи, которая уже много раз сталкивалась с потерей и трагедиями на протяжении десятилетий.

Напомним, внук 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди - 32-летний Джек Шлоссберг - объявил о своем намерении баллотироваться в Палату представителей Конгресса США от Демократической партии.

