Новый тренд в психологии: как волшебная фраза "Пусть" может спасти ваши отношения

Новый психологический тренд Let Them Theory ("теория Пусть") стремительно набирает популярность в США, а теперь и в Украине. Он касается главного вызова современного человека - умения сохранять себя, не пытаясь контролировать других.
В чем суть этой теории, как ее применять в повседневной жизни и почему она действительно работает, рассказывает РБК-Украина.
Let Them Theory (в переводе - "Пусть") - это простой, но глубокий подход к жизни, сформулированный американской писательницей и ментором Мел Роббинс.
Суть теории в том, чтобы перестать контролировать поведение других людей и позволить им быть собой - даже если это противоречит вашим ожиданиям или представлениям. Фактически - это прекратить пытаться контролировать других людей и сосредоточиться на себе.
"Кто-то не отвечает на ваши сообщения? Пусть. Оставляет вас в стороне? Пусть. Не зовет вас в компанию? Пусть. Это не о вас - это о них. Когда вы позволяете другим делать то, что они хотят, вы получаете больше внутреннего спокойствия и здоровые отношения", - так коротко объясняет автор.
Let Them Theory стремительно распространилась в TikTok, Instagram и YouTube в 2024-2025 годах, потому что отвечает на глубинную потребность современного человека - снять с себя чрезмерную ответственность за других. Вместо того чтобы разбирать, почему кто-то поступил определенным образом, теория предлагает сделать шаг назад и сосредоточиться на себе.
Этот подход полезен тем, кто склонен к пипл-плизингу, созависимости, гиперконтролю в отношениях, работе, родительстве.
Однако не все в восторге от этого тренда и считают, что такой подход учит терпеть токсичное поведение или молчать, когда кто-то делает больно. Но психологи подчеркивают: Let Them - это не о молчании, а о возможности реагировать без чрезмерных эмоций и импульсивности.
Снимает тревожность. Не нужно все время анализировать чужие слова и поступки.
Укрепляет границы. Вы четко понимаете, где ваша ответственность, а где - чужая.
Фильтрует окружение. Остаются те, кто с вами по-настоящему.
Сохраняет силы. Не тратите себя на переделывание других.
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При написании материала использованы источники: страница Мел Роббинс в TikTok, Psychology Today, Healthline.