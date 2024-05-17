Новый транш Ukraine Facility зависит от принятия ВР закона о госадминистрациях, - Шуляк

Она подчеркнула, что законопроект, который должен это обеспечить - №4298, уже готов ко второму чтению, но в парламенте продолжают нарабатывать решения в сфере многоуровневого управления с помощью в том числе программы "Усиление хорошего демократического управления и устойчивости в Украине" объединяла вокруг себя центральную власть, всеукраинские ассоциации органов местного самоуправления, представителей Совета Европы и других стейкхолдеров.

По словам Шуляк, очень важны были консультации по законопроекту №4298, согласно которому вместо местных государственных администраций в Украине должны создать органы управления префектурного типа и установить административный надзор за решениями местных властей в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления. Более того – это не просто требование времени, но и одно из требований для получения 50 млрд евро из Ukraine Facility.

"Наша цель – реальная децентрализация. Это очень важно в контексте восстановления страны после войны. И мы планируем, что роль общин в этом процессе будет очень важной. Ведь они сами будут определять приоритеты развития своих территорий", - отметила Шуляк.

По ее словам, законопроектом №4298 предполагается урегулировать права и функции МГА. В частности, в редакции ко второму чтению предусмотрены:

Предоставление главам ГГА и их заместителям статуса государственных служащих;

Создание кадрового резерва;

Координация ГГА деятельности территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти;

Обеспечение надзора за законностью действий ОМС;

Сбалансированная система назначения за увольнение председателей МГА;

Четкое распределение полномочий ОГА и РГА.

Шуляк также добавила, что благодаря работе программы с Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) по вопросам соблюдения правил этического поведения уполномоченными лицами, осуществляющими функции местного самоуправления, был проведен опрос специалистов органов местного самоуправления. По его результатам Центр экспертизы Совета Европы наработал Рекомендации по публичной этике на местном уровне, содержащие обзор правовой и институциональной базы Украины по публичной этике и анализ ее недостатков, обзор европейских стандартов и практики в этой сфере.

"Программа в этом году продолжит диалог со всеми стейкхолдерами, чтобы реализовать рекомендации упомянутого отчета и подготовить предложения по законодательным инициативам, а также разработать концепцию рамочного нравственного кодекса для публичных представителей", - отметила народный депутат.