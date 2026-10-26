Новый общественный договор: Корецкий предложил бизнесу модель мобилизации и бронирования

Что предлагает Корецкий

По словам премьера, новая модель может предусматривать ситуацию, когда работники предприятий будут забронированы, но сам бизнес будет брать на себя обязательства по прогнозируемой мобилизации части людей.

"Нам нужно придумать совместно новую социальную модель, когда пусть все будут забронированы, но предприятия дают прогнозируемую мобилизацию людей в армию. Это идеалистическая модель" , – заявил Корецкий.

Он назвал это "новым общественным договором" и отметил, что такая модель могла бы снизить потребность в поиске людей "на улицах" для мобилизации.

Корецкий также отметил необходимость заранее готовиться к возможному увеличению мобилизации в России. По его словам, без этого снова придется принимать непопулярные решения в ручном режиме.

"До 1 декабря мы должны дать новый общественный договор ", - сказал премьер, анонсировав встречу с бизнесом по этому вопросу.

Корецкий заявил, что после изменений в системе бронирования более 90-95% работников топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов будут перебронированы.

Он подчеркнул, что критичность предприятия и экономические критерии бронирования должны быть разделены. По его словам, к критической инфраструктуре относятся, в частности, энергетика, ОПК, связь, ЖКХ, аптеки, производство продуктов и логистика.

В то же время премьер отметил, что сейчас есть предприятия, которые получили статус критических преимущественно из-за уровня зарплат и отсутствия налогового долга.

Изменения в бронировании

Напомним, ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщал, что Кабмин финализовал изменения в системе бронирования.

В частности: