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Новый штамм коронавируса "Кракен" зафиксировали уже в четырех областях Украины

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Украина, Среда 22 февраля 2023 19:12
Новый штамм коронавируса "Кракен" зафиксировали уже в четырех областях Украины Фото: Новый штамм коронавируса "Кракен" зафиксировали уже в четырех областях Украины (Виталий Носач-РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Случаи заражения новым видом коронавируса "Кракен" (Omicron XBB.1.5) были зафиксированы уже в четырех областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

"Благодаря секвенированию мы подтверждаем, что вариант Omicron XBB.1.5 циркулирует уже на территории 4 областей: Сумской, где находился первый пациент, Закарпатской, Тернопольской и Одесской. Работа лаборатории продолжается постоянно: нам удалось совершить уже почти тысячу секвенирований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое развитие события было прогнозируемым, ведь каждая новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 вытесняет собой предыдущую.

"Сам по себе Omicron хоть и переносится легче, однако способен передаваться быстрее. Это дополнительно нагружает медицинскую систему. Чтобы защитить себя и своих близких нужно вакцинироваться и делать бустерные прививки", - пояснила руководительница отдела эпиднадзора ЦОЗ Оксана Кошалко.

Напомним, что в конце января в Украине был зафиксирован первый случай заражения новым видом коронавируса "Кракен" (XBB.1.5). Инфекцию обнаружили у жителя Сумской области.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что медики не фиксируют на территории Украины новые штаммы COVID.

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