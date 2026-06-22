Новый смысл в условиях войны: что на самом деле означает для Украины День скорби 22 июня

Ежегодно 22 июня в Украине чтят память миллионов людей, чьи жизни унесла Вторая мировая война. Эта дата известна как День скорби и памяти жертв войны в Украине.

РБК-Украина рассказывает о значении этого дня для нашей страны.

Главное: Значение даты: 22 июня в Украине отмечают День скорби и памяти жертв войны. Именно в этот день в 1941 году началась немецко-советская война.

22 июня в Украине отмечают День скорби и памяти жертв войны. Именно в этот день в 1941 году началась немецко-советская война. Катастрофические потери: Вторая мировая война унесла жизни от 8 до 10 миллионов украинцев.

Вторая мировая война унесла жизни от 8 до 10 миллионов украинцев. Разрушение советских мифов: Историки подчеркивают, что СССР в начале Второй мировой войны (с 1 сентября 1939 года) де-факто выступал союзником нацистов, а 22 июня Гитлер просто атаковал своего бывшего союзника Сталина.

Историки подчеркивают, что СССР в начале Второй мировой войны (с 1 сентября 1939 года) де-факто выступал союзником нацистов, а 22 июня Гитлер просто атаковал своего бывшего союзника Сталина. Жертвы двух режимов: В Генштабе ВСУ подчеркивают, что украинский народ стал жертвой сразу двух тоталитарных монстров ХХ века.

В Генштабе ВСУ подчеркивают, что украинский народ стал жертвой сразу двух тоталитарных монстров ХХ века. Современный контекст: Сегодня, в условиях борьбы против полномасштабной российской агрессии, 22 июня обрело новый смысл.

В этот день в стране вспоминают всех, кто погиб в крупнейшем вооруженном конфликте ХХ века. В то же время современная Украина все чаще переосмысливает события тех лет через призму собственной истории и нынешней борьбы против российской агрессии.

Почему День скорби отмечают 22 июня

Именно 22 июня 1941 года началась немецко-советская война - один из ключевых этапов Второй мировой войны, который принес на украинскую землю масштабные боевые действия, оккупацию и массовые человеческие потери.

По разным оценкам, война унесла жизни от 8 до 10 миллионов жителей Украины. Фактически погиб каждый пятый украинец.

День скорби и памяти жертв войны был установлен указом президента Украины Леонида Кучмы от 17 ноября 2000 года. Согласно документу, он был введен для всенародного почтения памяти сыновей и дочерей украинского народа, погибших во время войны.

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Как изменилось восприятие этой даты

Долгое время 22 июня в Украине воспринимали преимущественно через призму советской концепции так называемой "Великой Отечественной войны". Однако после восстановления независимости и особенно после начала российской агрессии исторический взгляд на события Второй мировой войны изменился.

Сегодня украинские историки подчеркивают, что Вторая мировая война началась не в 1941 году, а 1 сентября 1939 года с нападения нацистской Германии на Польшу.

В то же время Советский Союз на начальном этапе войны не был противником нацистской Германии. До этого Москва и Берлин подписали пакт Молотова-Риббентропа с секретными протоколами о распределении сфер влияния в Восточной Европе.

После этого:

17 сентября 1939 года советские войска вторглись на территорию Польши;

СССР оккупировал страны Балтии;

начал войну против Финляндии.

Лишь 22 июня 1941 года Германия напала на своего бывшего союзника - Советский Союз.

Украина стала одним из главных театров военных действий

Из-за своего географического положения Украина оказалась в эпицентре боевых действий. Именно на украинских землях происходили одни из самых масштабных сражений Второй мировой войны.

По данным Украинского института национальной памяти, на территории Украины боевые действия продолжались около 40 месяцев, а более 60% сил вермахта были сосредоточены именно на восточном фронте.

Последствия войны для Украины были катастрофическими:

погибли от 8 до 10 миллионов человек;

человек; около 5 миллионов из них были гражданскими лицами;

из них были гражданскими лицами; более 2,2 миллиона человек были вывезены на принудительные работы в Германию;

человек были вывезены на принудительные работы в Германию; было разрушено более 700 городов и почти 30 тысяч сел.

Украинцы стали жертвами двух тоталитарных режимов

В Генеральном штабе ВСУ подчеркивают, что для Украины эта дата является напоминанием не только о преступлениях нацизма, но и о преступлениях советского тоталитарного режима.

Во время войны украинцы пережили Холокост, массовые расстрелы мирного населения, депортации и репрессии.

В то же время советская власть также прибегала к жестоким действиям, среди которых массовые расстрелы политических заключенных, депортация крымских татар и другие преступления против населения.

"Для нашего государства этот день - не о советском мифе "великой отечественной", а о трагедии украинского народа, оказавшегося между жерновами двух тоталитарных монстров ХХ века: нацистской Германии и коммунистического Советского Союза", - отметили в Генеральном штабе ВСУ.

Какое значение имеет эта дата сегодня

В условиях полномасштабной войны России против Украины День скорби обрел новое значение.

В Генштабе отмечают, что память о жертвах Второй мировой войны и борьбе предыдущих поколений сегодня продолжают украинские военные, защищающие государство от российской агрессии.

Поэтому 22 июня в Украине - это не только день памяти о прошлом, но и напоминание о цене свободы и необходимости противостоять любым проявлениям тоталитаризма и агрессии.

Сегодня украинцы чтят память всех жертв войны, независимо от их национальности, военной или гражданской принадлежности, вспоминая миллионы людей, чьи жизни были разрушены величайшей трагедией ХХ века.

При подготовке материала использовались: Указ Президента Украины № 1245/2000 "О Дне скорби и почтения памяти жертв войны в Украине", сообщение Генерального штаба ВСУ, материалы Украинского института национальной памяти, wikipedia.org.