RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

На Новый год враг "поздравил" Одессу несколькими волнами атак: были пожары, повреждены дома

Фото: россияне несколько раз обстреливали город 31 декабря и 1 января (ГСЧС)
Автор: Маловичко Юлия

В новогоднюю ночь россияне совершили несколько атак ударными дронами на Одессу, в результате чего в городе зафиксирован ряд ЧП. Речь идет о поврежденных домах, пожарах и тому подобное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника ГВА Одесской области Сергея Лысака в Telegram.

По его словам, в Одессе из-за обстрелов РФ зафиксировано падение дронов и обломков, возгорания на объектах инфраструктуры, повреждения жилых домов.

"Все пожары оперативно ликвидированы, работали спасатели, взрывотехники и коммунальные службы", - сообщил чиновник.

Лысак также отметил, что накануне, 31 декабря, произошли два важных события для города:

"Во-первых, Одесса в очередной раз почувствовала поддержку всей страны: из-за временной остановки электротранспорта другие города откликнулись и уже в ближайшее время мы получим автобусы из Львова, Николаева, Мариуполя, Житомира и Кропивницкого. Спасибо руководителям городов и вице-премьер-министру Алексею Кулебе за поддержку в это сложное время!" - написал глава ГВА

А еще в областном центре, как утверждает Лысак, официально начало работу новое добровольческое формирование территориальной общины "Одесса".

"Посетил бойцов, поблагодарил за готовность защищать город. Ребята уже заступили на первое дежурство и имеют боевой опыт. В эту ночь они уже успешно защитили свой участок, за что отдельное спасибо. Это важное усиление для Одессы!" - подытожил начальник администрации

Напомним, Одесса попала в перечень тех городов, которые враг атаковал в ночь с 31 декабря на 1 января. В области впоследствии повредили энергетическую инфраструктуру, возник пожар.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна в УкраинеАтака дронов