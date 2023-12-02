Новый год и Рождество. Календарь праздников по новым датам

Единая дата Рождества

В этом году украинцы будут отмечать Рождество 25 декабря. "Старая" дата 7 января уже не является государственным праздником.

Официальная дата Рождества Христова была утверждена Верховной радой летом этого года после решения Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) перейти с юлианского на новоюлианский календарь.

Напомним, с 2017 года в Украине было две даты Рождества на государственном уровне, а в 2022 году ПЦУ впервые провела рождественскую службу не 7 января, а 25 декабря.

Почему праздники перенесли

Календарная реформа изменила даты почти всех важных церковных праздников – они сместились на 13 дней назад.

Необходимость этих изменений в ПЦУ объясняли стремлением полностью отделиться от традиций русской церкви. К тому же большинство православных церквей уже давно пользуется более точной системой летоисчисления – новоюлианской.

Новый календарь ПЦУ и УГКЦ почти совпадает с григорианским у римо-католиков (кроме правил исчисления Пасхи). Таким образом, в этом году Украина вместе с миром отпразднует Рождество до Нового года. "Теперь у нас, как и во всем мире, Новый год от Рождества Христова", – сказал священник ПЦУ Георгий Коваленко во время брифинга по поводу новых дат праздников.

Фото: Рождество в Украине – 25 декабря 2023 (Виталий Носач, РБК-Украина)

Реформа календаря не предполагает запрета праздновать по "старому стилю". В решении Поместного собора ПЦУ было сказано, что церковные приходы по желанию могут оставаться на юлианском календаре определенный переходный период.

Однако как ранее отметил в комментарии РБК-Украина Георгий Коваленко, таких епархий оказалось немного. Среди тех, кто не желает переходить на новый календарь, больше всего оказалось представителей московского патриархата.

Календарь зимних праздников по новому календарю

Любимый праздник детей, когда они находят подарки под подушкой, День святого Николая , по новоюлианскому календарю приходится на 6 декабря (вместо 19 декабря).

, по новоюлианскому календарю приходится на 6 декабря (вместо 19 декабря). Сочельник украинцы будут отмечать 24 декабря (ранее 6 января).

украинцы будут отмечать 24 декабря (ранее 6 января). Рождество Христово – 25 декабря (ранее 7 января);

– 25 декабря (ранее 7 января); Собор Пресвятой Богородицы – 26 декабря (ранее 8 января);

– 26 декабря (ранее 8 января); День преподобной Мелании (в народе Щедрый вечер, Маланки ) – 31 декабря (ранее 13 января);

) – 31 декабря (ранее 13 января); День памяти святителя Василия Великого ( Васильев день , когда посевают) – 1 января (ранее 14 января);

, когда посевают) – 1 января (ранее 14 января); Крещение Господне – 6 января (ранее 19 января).

Праздники стартуют на Николая. Когда засияет главная елка

День святого Николая открывает цикл зимних праздников. Ранее украинцы чествовали память Чудотворца 19 декабря. В новом календаре праздник выпадает на среду, 6 декабря.

По традиции, в этот день в городах зажигают огни на главных елках. Из-за войны в Украине новогодние празднования не будут масштабными, однако главную елку страны все же установят на Софийской площади.

Фото: главную елку установят на площади возле Софийского собора (Виталий Носач, РБК-Украина)

Как сообщили в КГВА, праздничных мероприятий на площади в этом году не будет. Елку откроют на День Николая (6 декабря), а стоять она будет до 10 января 2024. Как и в прошлом году, ее установят и украсят на средства меценатов и с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии.

"Массовые мероприятия, ярмарки и развлечения на Софийской площади не предусмотрены. Если райгосадминистрации города будут планировать какие-то праздничные мероприятия в районах, то исключительно с соблюдением правил безопасности, в местах, где есть укрытие. И тоже не за счет бюджета Киева", – подчеркнул городской голова Виталий Кличко.

Будут ли выходные на Новый год и Рождество

Согласно статье 73 КЗоТ о праздничных и нерабочих днях в Украине, официальными выходными являются 25 декабря по случаю Рождества Христова и 1 января (Новый год).

Однако в Украине из-за полномасштабной российской агрессии продолжает действовать военное положение (как минимум до 15 февраля 2024), во время которого все дополнительные выходные отменяются.