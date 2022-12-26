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На Новый год россияне постараются максимально навредить энергосистеме, - Галущенко

Новина українською →
Украина, Понедельник 26 декабря 2022 20:37
На Новый год россияне постараются максимально навредить энергосистеме, - Галущенко Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Во время новогодних праздников российские войска могут попытаться нанести значительный удар по энергосистеме Украины. В отсутствие новых повреждений украинцы проведут несколько дней с бесперебойным энергоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко в эфире телемарафона.

"Россияне не отказались от обстрелов энергосистемы. Они привязываются к определенным датам. И, возможно, Новый год - это одна из таких дат, когда они попытаются максимально нанести ущерб нашей энергосистеме", - сказал Галущенко.

Он также подчеркнул, что масштабы возможного обстрела или ущерба оценить сложно.

Однако министр добавил, что есть большая надежда на работу Вооруженных сил.

"Из последних обстрелов видно, что уровень защиты наших объектов достаточно высок. Это дает нам веру в то, что даже если будут попадания, мы будем скоро их восстанавливать", - подчеркнул Галущенко.

Он также отметил, что в отсутствие обстрелов украинцы могут рассчитывать на несколько дней бесперебойного энергоснабжения по случаю новогодних праздников. По его словам, с каждым днем ситуация в энергетической сфере налаживается: удается увеличить производство электроэнергии и доставить ее потребителям.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска попытаются сделать для украинцев последние дни года темными и сложными.

Также ранее мы писали о том, выдержит ли энергосистема Украины новые ракетные удары.

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