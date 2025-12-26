Новый год 2026: сколько будет стоить праздничный стол украинцев и как изменились цены

Салат оливье подорожал, овощи подешевели

Расчет стоимости новогоднего стола 2026 сделали в Институте аграрной экономики на основе средних цен в супермаркетах Украины в середине декабря.

"Рост стоимости новогоднего стола однозначно вызван следствием военных действий - существенными потерями в экономике, сокращением производства и дефицитом продукции", - пояснил директор Института аграрной экономики, академик НААН Юрий Лупенко.

Салат оливье (3 кг продуктов) в этом году будет стоить 406,87 грн (+5,8%). Самый дорогой ингредиент - колбаса, 180 гривен за 0,5 кг (+12,5%). В то же время значительно подешевели овощи:

картофель - 8,50 гривны за 580 г (- 57,6%);

морковь - 3,18 гривны за 280 г (- 62,3%);

лук - 1,75 грн за 230 г (- 58%).

Добавим, что оливье в "Мегамаркете" продают по 365,10 гривны за 1 килограмм, в "Сильпо" - 239,3 гривны, в "Новусе" - 299 гривен, в "Ашане" - 369 гривен.

Цена на оливье в "Мегамаркете" (скриншот)

Приготовление салата "Сельдь под шубой" дома (1,570 кг продуктов) обойдется в 174,83 гривны, всего на 4% дороже чем в прошлом году. Основная часть расходов - филе сельди (135 гривен за 0,5 кг, +13,4%), майонез - 29,82 гривны.

В "Ашане" сейчас этот салат продают по 299 гривен за 1 килограмм, в "Сильпо" - 289 гривен, в "Новусе" - 269 гривен, в "Мегамаркете" - 365 гривен.

Мясо, рыба, молочные продукты и деликатесы

По подсчетам Института аграрной экономики, стоимость мясных продуктов выросла на 23%:

1 кг филе куриного - 244 гривны (+40%);

килограмм свинины - 339 гривны (+15%).

Молочные продукты также подорожали:

твердый сыр (300 г) - 176 гривны (+19%);

сливочное масло (200 г) - 118 гривны (+14%).

Цены на мясные продукты в "Сильпо" (скриншот)

Деликатесы увеличивают расходы еще на 813 гривен: 100 г красной икры - 469 гривен, 180 г красной рыбы - 344 гривен.

Цены на рыбу, по данным Минфина:

карп живой 1 кг - 183,50 гривны;

карп потрошеный 1 кг - 236,33 гривны;

сельдь слабосоленая 1 кг - 207,50 гривны;

скумбрия свежемороженая 1 кг - 254,63 гривны.

Цены на красную икру в Украине (скриншот)

Овощи и фрукты: снижение цен компенсирует подорожание стола

Благодаря рекордному урожаю овощей их стоимость снизилась. 2 кг картофеля - 29 гривен (- 58%), морковь и свекла подешевели более чем вдвое. Фрукты будут стоить около 200 гривен, что на 22% меньше, чем в прошлом году.

Цены на фрукты:

апельсины 1 кг - 72,90 гривны;

апельсины Египет 1 кг - 67,08 гривны;

апельсины премиум 1 кг - 64,99 гривны;

бананы 1 кг - 62,40 гривны;

виноград 1 кг - 201,17 гривны;

лимоны 1 кг - 113,32 гривны;

мандарины 1 кг - 65,00 гривны;

мандарины Испания 1 кг - 129,90 гривны;

мандарины-клементин 1 кг - 74,90 гривны;

яблоки украинские 1 кг - 32,75 гривны;

яблоки Айдаред 1 кг - 46,20 гривны;

ананас - 105-159 гривен за штуку (средний размер);

киви - 90-120 гривен за обычный сорт, Голд - 180-400 гривен за 1 кг.

Цены на фрукты в сети "Ашан" за 100 граммов (скриншот)

Напитки, хлеб и сладости

Средние цены в Украине, по состоянию на середину декабря: батон белого хлеба - 35 гривен (+25%), шоколадные конфеты - 326 гривен за 1 кг (+16%). Безалкогольные напитки подорожали на 34%, сок "Наш Сок" - 61,90 гривны (+57%), "Кока-кола" - 60,80 гривны (+26%).

Цены на алкоголь:

бутылка шампанского (игристого вина) "Артемовское" (0,75 л) - 239 гривны;

вино Vardiani Пиросмани красное 750 мл - 98,73 гривны;

водка Хлебный Дар Классическая 500 мл - 125,50 гривны;

бренди "Шабо" - 278 гривен.

Акционные цены на шампанское (игристое вино) "Артемовское" в Украине (скриншот)

Экономия и реалии празднования

"Рост по сравнению с прошлым годом на 10,7% свидетельствует об увеличении расходов украинцев на продукты, что особенно ощутимо на фоне экономических трудностей. Большинство украинцев вынуждены будут экономить на традиционном наборе продуктов", - подытожил Юрий Лупенко.

По его словам, даже в сложных условиях аграриям удалось собрать рекордный урожай овощей, что помогло стабилизировать цены на некоторые продукты. Однако влияние войны и высокие тарифы на энергоносители остаются ключевыми факторами подорожания новогоднего стола.