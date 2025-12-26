Новый год 2026: сколько будет стоить праздничный стол украинцев и как изменились цены

В этом году украинская семьи из 4-х человек в среднем потратит на новогодний стол около 3980 гривен. Это на 10,7% дороже, чем в прошлом году. Праздничный стол с деликатесами обойдется в 4 793 гривны.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоят продукты на новогодний стол 2026 и как изменились цены за год.
Расчет стоимости новогоднего стола 2026 сделали в Институте аграрной экономики на основе средних цен в супермаркетах Украины в середине декабря.
"Рост стоимости новогоднего стола однозначно вызван следствием военных действий - существенными потерями в экономике, сокращением производства и дефицитом продукции", - пояснил директор Института аграрной экономики, академик НААН Юрий Лупенко.
Салат оливье (3 кг продуктов) в этом году будет стоить 406,87 грн (+5,8%). Самый дорогой ингредиент - колбаса, 180 гривен за 0,5 кг (+12,5%). В то же время значительно подешевели овощи:
Добавим, что оливье в "Мегамаркете" продают по 365,10 гривны за 1 килограмм, в "Сильпо" - 239,3 гривны, в "Новусе" - 299 гривен, в "Ашане" - 369 гривен.
Приготовление салата "Сельдь под шубой" дома (1,570 кг продуктов) обойдется в 174,83 гривны, всего на 4% дороже чем в прошлом году. Основная часть расходов - филе сельди (135 гривен за 0,5 кг, +13,4%), майонез - 29,82 гривны.
В "Ашане" сейчас этот салат продают по 299 гривен за 1 килограмм, в "Сильпо" - 289 гривен, в "Новусе" - 269 гривен, в "Мегамаркете" - 365 гривен.
По подсчетам Института аграрной экономики, стоимость мясных продуктов выросла на 23%:
Молочные продукты также подорожали:
Деликатесы увеличивают расходы еще на 813 гривен: 100 г красной икры - 469 гривен, 180 г красной рыбы - 344 гривен.
Цены на рыбу, по данным Минфина:
Благодаря рекордному урожаю овощей их стоимость снизилась. 2 кг картофеля - 29 гривен (- 58%), морковь и свекла подешевели более чем вдвое. Фрукты будут стоить около 200 гривен, что на 22% меньше, чем в прошлом году.
Цены на фрукты:
Средние цены в Украине, по состоянию на середину декабря: батон белого хлеба - 35 гривен (+25%), шоколадные конфеты - 326 гривен за 1 кг (+16%). Безалкогольные напитки подорожали на 34%, сок "Наш Сок" - 61,90 гривны (+57%), "Кока-кола" - 60,80 гривны (+26%).
Цены на алкоголь:
"Рост по сравнению с прошлым годом на 10,7% свидетельствует об увеличении расходов украинцев на продукты, что особенно ощутимо на фоне экономических трудностей. Большинство украинцев вынуждены будут экономить на традиционном наборе продуктов", - подытожил Юрий Лупенко.
По его словам, даже в сложных условиях аграриям удалось собрать рекордный урожай овощей, что помогло стабилизировать цены на некоторые продукты. Однако влияние войны и высокие тарифы на энергоносители остаются ключевыми факторами подорожания новогоднего стола.
Ранее мы делились советами экспертов, что приготовить, надеть и как загадать желание, чтобы 2026 год начался удачно.
Читайте также о том, как делать покупки перед праздниками, чтобы не тратить лишнего.
При подготовке материала использовали: подсчеты стоимости новогоднего стола 2026 Института аграрной экономики, данные Минфина, цены сетей супермаркетов "Сильпо", "Новус", "Ашан", "АТБ" и "Мегамаркет".