ua en ru
Чт, 03 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Новый рекорд: в США демократ задержал голосование за закон Трампа 8-часовой речью

Вашингтон, Четверг 03 июля 2025 21:48
UA EN RU
Новый рекорд: в США демократ задержал голосование за закон Трампа 8-часовой речью Фото: Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей США (flickr by Gage Skidmore)
Автор: Иван Носальский

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис провозгласил самую долгую речь в истории нижней палаты Конгресса. Так он пытался задержать голосование за законопроект администрации Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Начав выступление в 04:52 по местному времени, Джеффрис зачитывал письма от избирателей, которых могут затронуть сокращения социальных программ, и критиковал республиканцев из колеблющихся округов, поддерживающих законопроект. Именно на их округа демократы планируют сделать ставку на выборах в следующем году.

Это выступление было последней попыткой демократов затормозить продвижение законопроекта, который инициировала администрация Дональда Трампа, перед финальным голосованием. В итоге документ все же приняли.

"Я здесь сегодня, чтобы ясно дать понять: я воспользуюсь своим временем, чтобы американцы до конца поняли, насколько разрушительным будет этот законопроект для их качества жизни… Крайний срок Дональда Трампа (для принятия законопроекта - ред.) - День независимости США. Но это не мой дедлайн", - подчеркнул Джеффрис.

Республиканцы в основном проигнорировали выступление Джеффриса. Новый рекорд был установлен в 13:25 по местному времени, когда речь длилась уже 8 часов и 33 минуты.

Спикер Палаты Майк Джонсон назвал это "пустой тратой времени всех присутствующих, но так устроена система".

Стоит заметить, что в Палате представителей обычно строго ограничено время дебатов, но для лидеров партий есть исключение - им разрешено выступать без ограничения по продолжительности.

"Великий и замечательный" законопроект Трампа

Стоит заметить, что законопроект, который поддержала Палата представителей, представляет собой масштабный документ, охватывающий ключевые направления внутренней политики США. Сам Трамп прозвал его "великим и замечательным".

Он включает серьезные сокращения в области социальных программ, таких как Medicaid, помощь малоимущим семьям и продовольственные талоны. Кроме того, законопроект направлен на ужесточение иммиграционного контроля, облегчение добычи полезных ископаемых, а также упрощение процедур для нефтегазовой отрасли.

Документ резко критиковали демократы. Они отмечали, что принятие законопроекта станет ударом по уязвимым слоям населения.

Недавно стало известно, что Трамп активизировал работу с республиканцами в Сенате, чтобы продвинуть принятие такого законопроекта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Конгресс США
Новости
Взрыв в Луганске: россияне сообщают о гибели бывшего "мэра"
Взрыв в Луганске: россияне сообщают о гибели бывшего "мэра"
Аналитика
Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы