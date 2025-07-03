Новый рекорд: в США демократ задержал голосование за закон Трампа 8-часовой речью

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис провозгласил самую долгую речь в истории нижней палаты Конгресса. Так он пытался задержать голосование за законопроект администрации Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Начав выступление в 04:52 по местному времени, Джеффрис зачитывал письма от избирателей, которых могут затронуть сокращения социальных программ, и критиковал республиканцев из колеблющихся округов, поддерживающих законопроект. Именно на их округа демократы планируют сделать ставку на выборах в следующем году.

Это выступление было последней попыткой демократов затормозить продвижение законопроекта, который инициировала администрация Дональда Трампа, перед финальным голосованием. В итоге документ все же приняли.

"Я здесь сегодня, чтобы ясно дать понять: я воспользуюсь своим временем, чтобы американцы до конца поняли, насколько разрушительным будет этот законопроект для их качества жизни… Крайний срок Дональда Трампа (для принятия законопроекта - ред.) - День независимости США. Но это не мой дедлайн", - подчеркнул Джеффрис.

Республиканцы в основном проигнорировали выступление Джеффриса. Новый рекорд был установлен в 13:25 по местному времени, когда речь длилась уже 8 часов и 33 минуты.

Спикер Палаты Майк Джонсон назвал это "пустой тратой времени всех присутствующих, но так устроена система".

Стоит заметить, что в Палате представителей обычно строго ограничено время дебатов, но для лидеров партий есть исключение - им разрешено выступать без ограничения по продолжительности.

"Великий и замечательный" законопроект Трампа

Стоит заметить, что законопроект, который поддержала Палата представителей, представляет собой масштабный документ, охватывающий ключевые направления внутренней политики США. Сам Трамп прозвал его "великим и замечательным".

Он включает серьезные сокращения в области социальных программ, таких как Medicaid, помощь малоимущим семьям и продовольственные талоны. Кроме того, законопроект направлен на ужесточение иммиграционного контроля, облегчение добычи полезных ископаемых, а также упрощение процедур для нефтегазовой отрасли.

Документ резко критиковали демократы. Они отмечали, что принятие законопроекта станет ударом по уязвимым слоям населения.