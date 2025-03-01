Новый рекорд Дюплантиса: сантиметр покорился со второй попытки (видео)

Событие произошло на турнире Континентального тура во французском Клермон-Ферране. Дюплантис преодолел отметку 6,27 метра.

На рекордный прыжок швед вышел уже в статусе победителя соревнования. Чтобы опередить других участников турнира ему понадобилось взять всего четыре планки - 5,65, 5,91, 6,02 и 6,07 метра. Оставшись в секторе в одиночестве, он решил штурмовать новое мировое достижение - 6,27 м.

Первая попытка оказалась неудачной, но со второй высота покорилась. Таким образом, Дюплантис установил 11-й рекорд в своей карьере и второй - в Клермон-Ферране. Два года назад во французском городе шведский легкоатлет преодолел планку на 6,22 метра.

Кто такой Арман Дюплантис

25-летний шведский прыгун с шестом. Родился в США, в штате Луизиана. Его отец имеет французские корни, мать - шведка.

На международных легкоатлетических соревнованиях выступает с 2018 года. Двукратный олимпийский чемпион - Токио-2020 и Парижа-2024. Двукратный победитель чемпионатов мира и трехкратный - Европы.

Впервые установил мировой рекорд в помещении, покорив высоту 6,17 метров в феврале 2020-го. А на этапе Бриллиантовой лиги в сентябре 2020-го Дюплантис побил мировой рекорд украинца Сергея Бубки на открытых аренах - 6,15 м. Это достижение держалось 26 лет и 48 дней.

С тех пор каждый раз улучшает свой результат на один сантиметр. Мировые рекорды Дюплантиса по годам: 2020 - 2, 2022 - 3, 2023 - 2, 2024 - 3, 2025 - 1.

(x.com/WorldAthletics)