Новый рекорд. В Беларусь за сутки залетели почти 40 "Шахедов", авиация поднималась 4 раза

По данным "Гаюна", такое количество российских дронов-камикадзе, залетевших в Беларусь из Украины, является абсолютным суточным рекордом за всю историю мониторинга.

Известно, что один "Шахед" долетел до Мозыря, были зафиксированы десятки проходов через "белорусский коридор". Также, по меньшей мере, три раза "Шахеды" залетали в Гомельский район, в районе пограничного перехода Новая Гута.

Первое мероприятие было в 13:48 24 ноября в район Комарина и последующий выход на Припять в 14:11. Далее шахеды залетали в Беларусь в 14:04, 14:30, 14:34, 21:56, 22:58, 23:06, 23:08, 23:30, 05:03, 05: 11, 05:15, 05:29, 05:30, 05:40, 05:55, 05:55, 06:28, 06:30, 07:10, 07:24, 07:53, 07:55, 07:55, 08:08, 08:39, 08:49.

Также мониторинговый канал отметил, что "Шахед", залетевший из Припяти в Беларусь в 23:08, дальше пошел на Наровлю и к 00:05 достиг пригорода Мозыря. Дальнейшая его судьба – неизвестна.

Вероятно, именно этот беспилотник был сбит силами ПВО ВС РБ около 01:00.

За последние сутки авиация Беларуси поднималась и летала на юго-восток страны 4 раза. В 15:20-16:30, 23:40-01:30, 07:00-09:00 и в 09:00-10:30.

"Среди 38 зафиксированных мер, точно подтверждено возвращение в воздушное пространство Украины только 9 штук", - говорится в сообщении.