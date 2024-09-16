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Новый президент Ирана посетит саммит БРИКС в России

Фото: президент Ирана Масуд Пезешкиан (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит саммит БРИКС в России в октябре. Там он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Тегерана в Москве, о котором пишет Politico.

Пезешкиан встретится с Путиным в Казани 22-24 октября. По сообщениям СМИ, они могут подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве.

Иранские ракеты для захватнической войны России

Планируемый визит проходит на фоне активизации военного сотрудничества между странами. Иран недавно осуществил поставку очередной партии оружия России для ее захватнической войны против Украины. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Россия приобрела баллистические ракеты у Ирана и, вероятно, разместит их в Украине в течение нескольких недель.

Блинкен добавил, что углубление связей между Москвой и Тегераном представляет угрозу безопасности Европы в целом.

В прошлый вторник США, Германия, Великобритания и Франция отреагировали, введя новые санкции против Ирана, включая меры, которые ударят по национальной авиакомпании страны Iran Air.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отрицал поставку баллистических ракет в РФ.

Ранее стало известно, что саммит БРИКС в РФ посетит также лидер Китая Си Цзиньпин.

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