Новый президент Ирана посетит саммит БРИКС в России

Планируемый визит проходит на фоне активизации военного сотрудничества между странами. Иран недавно осуществил поставку очередной партии оружия России для ее захватнической войны против Украины. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Россия приобрела баллистические ракеты у Ирана и, вероятно, разместит их в Украине в течение нескольких недель.

Блинкен добавил, что углубление связей между Москвой и Тегераном представляет угрозу безопасности Европы в целом.

В прошлый вторник США, Германия, Великобритания и Франция отреагировали, введя новые санкции против Ирана, включая меры, которые ударят по национальной авиакомпании страны Iran Air.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отрицал поставку баллистических ракет в РФ.

Ранее стало известно, что саммит БРИКС в РФ посетит также лидер Китая Си Цзиньпин.

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