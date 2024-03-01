Новый президент Финляндии хочет получить от НАТО средства ядерного сдерживания

Во время своей предвыборной кампании Стубб заявил, что не видит ограничений для участия Финляндии в НАТО и готов разрешить транспортировать ядерное оружие через территорию Финляндии, хотя и не хранить его на территории страны.

Когда на его первой пресс-конференции в качестве президента его спросили о взглядах на ядерное оружие, Стубб сказал, что правительство и парламент Финляндии должны будут решить, хочет ли страна изменить свое действующее законодательство, которое запрещает размещение ядерного оружия на финской земле, включая его передачу.

"Я бы начал с предпосылки, что у нас в Финляндии должны быть настоящие средства ядерного сдерживания, и это то, что у нас есть, потому что НАТО практически дает нам три средства сдерживания благодаря нашему членству", - сказал Стубб.

По его словам, речь идет о военных, ракетах и средствах ядерного сдерживания, которые поступают из Соединенных Штатов.

Что еще сказал новый президент

На своей официальной инаугурации в парламенте Стубб заявил, что готов возглавить новую эру после вступления Финляндии в НАТО в ответ на вторжение соседней России в Украину.

"Сейчас мы стоим перед новой эрой. В результате нашего военного союза и членства в НАТО мы сделали последний шаг в западное сообщество ценностей, к которому наша республика духовно принадлежала на протяжении всей своей независимости", - сказал Стубб.

Также Стубб назвал демократию, верховенство закона и права человека основными ценностями, на которых будет основываться внешняя политика Финляндии под его руководством.

Выборы в Финляндии

Бывший премьер-министр Финляндии, консерватор Александр Стубб, победил на президентских выборах. По результатам подсчета голосов Стубб получил поддержку 51,6% избирателей, тогда как его оппонента поддержали 48,4%. Это первые выборы с тех пор, как Финляндия присоединилась к военному альянсу НАТО.

Отметим, глава финского государства несет прямую ответственность за внешнюю политику и политику безопасности страны, будучи главнокомандующим вооруженных сил.

Относительно вопроса Украины Стубб заявлял, что не согласен с тем, что Украина должна отдать хотя бы часть своей земли для мира с Россией. Также будущий президент Финляндии поддерживает вступление Украины в ЕС и обещал активно содействовать этому процессу.

Сегодня бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб принял присягу на посту президента страны. Он стал 13 главой государства.