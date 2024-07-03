Новый премьер Нидерландов заверил Зеленского, что будет продолжать помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым премьер-министром Нидерландов Диком Схофом. Лидеры обсуждали помощь Украине в войне с россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу нидерландского правительства в Twitter .

Как рассказал Схоф, Зеленский приветствовал назначение нового правительства в Нидерландах. В свою очередь премьер Нидерландов заверил, что поддержка Украины будет оставаться твердой.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину в политическом, военном и финансовом плане против российской агрессии, чего бы это ни стоило и сколько бы это ни стоило", - добавил Схоф.

Он также отметил, что ждет личной встречи с Зеленским в ходе саммита НАТО в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля.