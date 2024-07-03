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Новый премьер Нидерландов заверил Зеленского, что будет продолжать помощь Украине

Среда 03 июля 2024 15:59
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Новый премьер Нидерландов заверил Зеленского, что будет продолжать помощь Украине Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым премьер-министром Нидерландов Диком Схофом. Лидеры обсуждали помощь Украине в войне с россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу нидерландского правительства в Twitter.

Как рассказал Схоф, Зеленский приветствовал назначение нового правительства в Нидерландах. В свою очередь премьер Нидерландов заверил, что поддержка Украины будет оставаться твердой.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину в политическом, военном и финансовом плане против российской агрессии, чего бы это ни стоило и сколько бы это ни стоило", - добавил Схоф.

Он также отметил, что ждет личной встречи с Зеленским в ходе саммита НАТО в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля.

Что предшествовало

Напомним, в прошлом году в Нидерландах прошли парламентские выборы. Победу одержала ультраправая "Партия свободы" во главе с Гертом Вилдерсом.

В своей предвыборной программе Вилдерс обещал, что не будет продолжать помощь Украине. В частности, он хотел отказаться от поставок F-16 украинским защитникам.

Вилдерс так и не смог стать премьером, поскольку об этом не удалось договориться внутри парламента.

При этом бывший премьер Нидерландов Марк Рютте, который на этой должности оказывал Украине военную и экономическую помощь, станет новым генсеком НАТО. Он заменит Йенса Столтенберга.

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