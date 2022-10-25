Новый премьер Италии пообещала поддержку Украины и санкции против Путина

В своей первой речи в парламенте Мелони заявила, что голос ее националистической правой коалиции будет услышана в Европе, и подчеркнула, что выступает против расизма и дискриминации.

Италия будет продолжать поддерживать западные санкции против президента России Владимира Путина, несмотря на ограничение импорта газа из Москвы, сказала Мелони во время обширной речи, которая длилась более часа.

"Уступка путинскому шантажу в сфере энергетики не решит проблему, а усугубит ее, открыв путь к новым требованиям и шантажу", - сказал Мелони.

Глава националистической партии "Братья Италии" 45-летняя Мелони одержала победу в прошлом месяце в составе коалиции, в которую входили "Вперед, Италия", возглавляемая бывшим премьер-министром Сильвио Берлускони, и антииммигрантская "Лига" Маттео Сальвини.

Правительство стало самым правым в Италии со времен Второй мировой войны, и прежние тесные связи между Москвой и Берлускони и Сальвини вызывают озабоченность по поводу его внешней политики.

Мелони сказала, что ее правительство предложит финансовую поддержку семьям и фирмам, пострадавшим от энергетического кризиса, предупредив, что высокая стоимость этого означает, что ее администрации, возможно, придется отложить некоторые из своих более дорогостоящих предвыборных обещаний.

"Контекст, в котором правительству придется действовать, очень сложный, возможно, самый сложный со времен Второй мировой войны", - сказала она, добавив, что в следующем году экономика может погрузиться в рецессию, поскольку она борется с растущей инфляцией последствиями COVID-19 и войной России против Украины.

Мелони, выросшая в рабочем районе Рима, бросила вызов негативным прогнозам относительно перспектив своего правительства.

Партия Мелони имеет неофашистские корни, но она заявила парламенту, что ее правительство будет бороться с любой формой дискриминации.

"Я никогда не чувствовала сочувствия или близости к антидемократическим режимам. Ни к каким режимам, включая фашизм. Точно так же я всегда считала расовые законы 1938 года самой низкой точкой итальянской истории, позором, который навсегда запятнает наш народ", - сказала она.

Что касается иммиграции, ключевого вопроса для ее сторонников, она сказала, что Италия будет стремиться остановить контрабандный ввоз людей через Средиземное море и работать с правительствами в Африке, чтобы помочь остановить потоки мигрантов с континента.

Сторонники Мелони аплодировали ей стоя после ее 70-минутной речи, скандируя: "Джорджа, Джорджа".

Позже в тот же день нижняя палата проведет вотум доверия новому правительству, и Мелони должен уверенно победить. Аналогичное голосование ожидается в Сенате верхней палаты в среду.