Новый премьер Франции пообещал продолжать помощь Украине

Как сообщается, сегодня Барнье выступил в Национальной ассамблее с программной речью по поводу приоритетов недавно сформированного им правительства.

"Франция и дальше будет поддерживать украинский народ. Это люди, которые уже два с половиной года с начала российского нападения борются и умирают ради суверенитета своей страны и ради разделяемых и мы ценностей", - сказал французский премьер.

Он также заявил, что Франция будет направлять усилия на установление мира во всех точках, где продолжаются конфликты, поскольку способность французов брать на себя миротворческие инициативы уважается и воспринимается миром.