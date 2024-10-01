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Новый премьер Франции пообещал продолжать помощь Украине

Фото: премьер-министр Франции Мишель Барнье (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Новый премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил о готовности и дальше поддерживать Украину в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Как сообщается, сегодня Барнье выступил в Национальной ассамблее с программной речью по поводу приоритетов недавно сформированного им правительства.

"Франция и дальше будет поддерживать украинский народ. Это люди, которые уже два с половиной года с начала российского нападения борются и умирают ради суверенитета своей страны и ради разделяемых и мы ценностей", - сказал французский премьер.

Он также заявил, что Франция будет направлять усилия на установление мира во всех точках, где продолжаются конфликты, поскольку способность французов брать на себя миротворческие инициативы уважается и воспринимается миром.

Напомним, длительное время во Франции продолжались обсуждения кандидатур нового главы правительства, и 5 сентября был избран новый премьер-министр. Им стал 73-летний Мишель Барнье.

21 сентября президентский дворец во Франции представил новое правительство во главе с Барнье. Это произошло более чем через два месяца после выборов.

К тому же, МИД страны возглавил Жан-Ноэль Барро, известный заявлениями в поддержку Украины.

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