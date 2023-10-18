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Новый посол Турции начал работу в Украине

Украина, Среда 18 октября 2023 14:40
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Новый посол Турции начал работу в Украине Фото: посол Турции в Украине Мустафа Левент Бильген и заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис (twitter.com/TCKievBE)
Автор: Татьяна Степанова

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис принял копии верительных грамот у нового посла Турции в Украине Мустафы Левента Бильгена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства Турции в Украине.

"Чрезвычайный и полномочный посол Мустафа Левент Бильген сегодня вручил заместителю министра иностранных дел Евгению Перебийносу копии верительных грамот", - говорится в сообщении.

Также Перебийнис и Бильген обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, в частности, в контексте обеспечения продовольственной безопасности и реализации положений "формулы мира" президента Владимира Зеленского.

Новий посол Туреччини в Україні

Напомним, 14 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил Мустафу Левента Бильгена послом в Украине.

Следует отметить, что о кандидатуре нового посла СМИ Турции сообщали еще в июне.

Посол Мустафа Левент Білген здобув ступінь бакалавра в США на факультеті менеджменту Університету Джорджа Мейсона в галузі ділового адміністрування. Також він отримав ступінь магістра в галузі міжнародного бізнесу і транзакцій на факультеті гуманітарних і соціальних наук того ж університету.

Білген почав працювати в Міністерстві закордонних справ Туреччини з 1995 року. У 2007-2009 роках був спеціальним радником Генерального секретаря Ради національної безпеки Тахсіна Бурджуоглу, у 2009-2011 роках був генеральним консулом-засновником у Торонто.

З 2011 до 2014 року був генеральним консулом у Нью-Йорку, а з грудня 2014 року до 1 жовтня 2016 року - обіймав посаду посла в Абу-Дабі.

З 2017 року він є радником Державного департаменту Туреччини. З 2018 по 2019 рік він був радником декомунізаційної комісії Палати представників із закордонних справ.

Попередній посол Туреччини в Україні Ягмур Гюльдере виконував свої обов'язки з січня 2019 року.

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