Новый забор и дроны: Норвегия существенно усилит границу с Россией

Норвегия планирует существенно усилить границу с Россией, построив новый забор и привлекая дроны для мониторинга ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dagens .

Норвегия объявила о масштабной модернизации своей 198-километровой границы с Россией, включая новые заборы, системы наблюдения и использование дронов для улучшения мониторинга.

По данным Департамента полиции Норвегии, ограждения будут установлены в ключевых точках, включая Скафферхюллет, бывший пограничный переход в Сер-Варангери, и Стурског, единственный официальный пограничный пункт Норвегии с Россией.

По словам чиновников, также будут развернуты современные датчики и камеры наблюдения для мониторинга активности вдоль границы.

Начальник полиции округа Финнмарк Эллен Катрин Хетта заявила, что дроны могут быть использованы на отдельных участках границы для улучшения воздушного наблюдения.

Новое пограничное ограждение только на Скафферхюллет будет стоить около 400 тысяч евро. Осло уже обеспечило финансирование от Европейской комиссии в размере примерно 16,4 млн евро для поддержки более масштабного проекта.

Ранее сообщалось, что Норвегия уже начала строительство высшего и безопасного забора в Стурскогу в начале этого года в ответ на то, что Осло считает эскалацией угрозы со стороны России.