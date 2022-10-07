Новый пакет санкций против России предусматривает возможность ограничений против Турции

Восьмой пакет санкций Евросоюза против России впервые предусматривает возможность введения ограничений против турецких юридических и физических лиц, которые экспортируют европейские товары в РФ.

Премьер-министру задали вопрос, собирается ли Греция поднимать вопрос введения санкций против Турции на следующем саммите ЕС. Мицотакис отметил, что у решений Европейского совета существуют рамки, которые могут применить в случае пересечения Турцией "красных линий".

"Помимо этого, я также хочу подчеркнуть еще один аспект дискуссии о санкциях: на основе восьмого пакета санкций, которые уже были одобрены Европейским советом и Европейской комиссией, впервые появилась возможность введения санкций в отношении турецких юридических и физических лиц, которые, как считается, нарушают санкции, введенные против России, экспортируя европейские товары в Россию через Турцию", - сказал он.

Мицотакис считает это шагом в правильном направлении, так как, по его словам, крупная страна фактически обходит санкции в ущерб всем остальным странам Евросоюза, которые вводят эти санкции.