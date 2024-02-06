В новый пакет европейских санкций попадут более 200 лиц и компаний из РФ, - СМИ

В новый пакет европейских санкций попадут более 200 российских лиц и компаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.
Ко второй годовщине войны в Украине Евросоюз готовит новый пакет санкций против России.
По данным издания, он предусматривает значительное расширение списка лиц и организаций, чьи активы в ЕС должны быть заморожены.
Кроме того, под санкции попадут компании, которые способствуют военному и технологическому укреплению России или развитию ее оборонного сектора и сектора безопасности.
Согласно планам ЕС, дополнительные санкции могут затронуть значительно более 200 физических и юридических лиц.
В январе стало известно, что Евросоюз начал подготовку 13-го пакета антироссийских санкций. Такой пакет планируют утвердить ко второй годовщине полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
Согласно информации Reuters, пакет санкций не будет содержать новых ограничений на импорт российских товаров.
При этом Еврокомиссия только начинает обсуждение ограничений, которые войдут в пакет.
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