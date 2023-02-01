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Новый пакет помощи от Италии может включать оружие для защиты от ракет, - министр

Фото: министр обороны Италии Гвидо Кросетто
Автор: Валерия Полищук

Предстоящий пакет военной помощи Украине от Италии может включать оружие для защиты от российских ракетных атак.

Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Кросетто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, Италия готова выполнить просьбу Украины о предоставлении оружия для укрепления ее обороны, но отказался предложить какие-либо конкретные детали.

Министр обороны также заявил, что любое решение по ПВО будет приниматься совместно с Парижем.

Сейчас Итальянское правительство работает над шестым пакетом военной помощи для Украины.

На данный момент Италия одобрила пять пакетов военной поддержки для обороны Украины, включая как летальное, так и нелетальное вооружение, исходя из потребностей Вооруженных сил Украины.

Италия вносит около 390 миллионов евро в меры помощи в пользу Украины, предусмотренные Европейским фондом мира, на общую сумму 3 миллиарда евро.

Напомним, ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим не будет поставлять свои танки Украине. При этом он добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому тирану Владимиру Путину все-таки придется сесть за стол переговоров.

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