Новый пакет помощи Украине может изменить динамику войны, - Госдеп

США через предоставления дополнительной военной помощи Украине, в том числе боевых машин пехоты БМП Bradley, стремятся изменить текущую динамику боевых действий в Украине.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг .

Прайс подчеркнул, что украинская армия "планомерно продемонстрировала свою стойкость". Это, по его словам, один из видов динамики.

Более широкая динамика, как уточнил представитель Госдепа, заключается в том, что на украинской территории находятся тысячи российских военных и в этой ситуации Вашингтон хочет помочь Киеву изменить положение дел.

"Конечно же, это та самая динамика, которую мы стремимся изменить за счет предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности", - сказал Прайс.

В частности, как он отметил, США будет предоставлять БМП и системы ПВО Украине.

Напомним, ранее США объявили рекордный пакет военной помощи для Украины почти в 3 млрд долларов. Впервые партнеры предоставят "убийцу танков" - бронемашины M2 Bradley. Появились детали и полный список вооружений.

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