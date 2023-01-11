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Не новый обмен. В России уточнили заявление о 40 пленных

Фото: российский омбудсмен Татьяна Москалькова (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Российская сторона уточнила распространившиеся в СМИ заявления по поводу обмена 40 пленных. Там утверждают, что речь идет не о новом обмене, а о том, что уже состоялся ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского омбудсмена Татьяну Москалькову, которую цитирует ТАСС.

"Раньше мы обменялись с Дмитрием Лубинцем (украинским омбудсменом - ред.) списками о пленных, которых мы просили взаимно освободить. Работая с нашими ведомствами, с Министерством обороны, со спецслужбами, мы по нашим спискам смогли вернуть более 40 человек с российской стороны, и 40 со стороны Украины", - сказала Москалькова.

Напомним, недавно Sky News опубликовало информацию якобы о договоренности между Лубинцем и Москальковой о новом обмене 40 пленных. Впрочем, как видно из нового заявления российского омбудсмена, речь идет о состоявшемся уже ранее обмене. Но какой именно она так и не уточнила.

Отметим, что украинская сторона еще не комментировала эту информацию.

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