Не новый обмен. В России уточнили заявление о 40 пленных

"Раньше мы обменялись с Дмитрием Лубинцем (украинским омбудсменом - ред.) списками о пленных, которых мы просили взаимно освободить. Работая с нашими ведомствами, с Министерством обороны, со спецслужбами, мы по нашим спискам смогли вернуть более 40 человек с российской стороны, и 40 со стороны Украины", - сказала Москалькова.

Напомним, недавно Sky News опубликовало информацию якобы о договоренности между Лубинцем и Москальковой о новом обмене 40 пленных. Впрочем, как видно из нового заявления российского омбудсмена, речь идет о состоявшемся уже ранее обмене. Но какой именно она так и не уточнила.

Отметим, что украинская сторона еще не комментировала эту информацию.

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