Новое наступление России может быть на любом направлении, - Зеленский

"Наступление может быть с любой стороны. Наступление может быть на юге или востоке. Он (Путин - ред.) же ставил целью выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей", - отметил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что кремлевский диктатор продолжает отправлять насмерть тысячи россиян.

"Его дети не воюют, его дети не умирают, его дети не страдают. А где его дети и внуки? Может они на Донбассе? Поддерживают там, как он говорит, бедных людей, которых оскорбляют? Или они на оккупированных территориях стоят на страже порядка? Думаю, что нет. Мы их не найдем с вами. И после войны, и дальше. Эти люди будут жить. Цена этой войны - это чужие жертвы, не Путина", - добавил президент Украины.