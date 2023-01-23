Новое наступление России может быть на любом направлении, - Зеленский

Несмотря на огромное количество потерь, командование РФ продолжает постоянно ставить разные задачи перед своими военными.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканала ARD.
"Наступление может быть с любой стороны. Наступление может быть на юге или востоке. Он (Путин - ред.) же ставил целью выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей", - отметил украинский лидер.
Зеленский подчеркнул, что кремлевский диктатор продолжает отправлять насмерть тысячи россиян.
"Его дети не воюют, его дети не умирают, его дети не страдают. А где его дети и внуки? Может они на Донбассе? Поддерживают там, как он говорит, бедных людей, которых оскорбляют? Или они на оккупированных территориях стоят на страже порядка? Думаю, что нет. Мы их не найдем с вами. И после войны, и дальше. Эти люди будут жить. Цена этой войны - это чужие жертвы, не Путина", - добавил президент Украины.
Напомним, Зеленский подчеркнул, что скорость завершения войны зависит от двух вещей.
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