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Новое наступление россиян, возможно, уже началось, - Столтенберг

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Новое наступление России в Украине, возможно, уже началось. В НАТО не видят признаков, что российский диктатор Владимир Путин "готовится к миру".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, передают Sky News и The Guardian.

"Мы видим, как они посылают больше войск, больше оружия, больше возможностей", - сказал он, уточнив, что "реальность такова, что мы уже видим начало" нового российского наступления в Украине.

По его словам, президент Владимир Путин отправляет "тысячи и тысячи войск", принимая "очень высокий уровень потерь" и беря "большие потери", но оказывая давление на украинцев.

"То, чего России не хватает в качестве, они пытаются компенсировать в количестве", - говорит он, что, по его мнению, подчеркивает, насколько важно для Запада поставлять Украине больше оружия.

Он считает: чем быстрее Киев может быть снабжен оружием, боеприпасами и запасными частями, топливом, тем больше жизней можно спасти.

Кроме того, выступая перед журналистами в понедельник, 13 февраля, Столтенберг заявил, что НАТО не видит "никаких признаков" того, что Владимир Путин "готовится к миру".

"Мы видим, что президент Путин и Россия все еще хотят контролировать Украину", - добавил Столтенберг.

Ранее Столтенберг уже заявлял, что нет никаких признаков, что Россия готовится к миру, а наоборот Кремль готовит новое наступление в Украине.

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НАТОРоссийская ФедерацияЙенс Столтенберг