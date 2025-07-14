Новое наступление РФ? Украинцев предупредили о волне пропагандистских фейков

Как отмечается, враг будет пытаться подать действия своей армии как новый этап военной операции. Хотя на самом деле речь идет о продолжении наступательной кампании, которая длится еще с 2024 года и не дала России ожидаемых результатов.

Также ожидается также усиление информационной операции, направленной против системы ТЦК в Украине.

"На фоне российских ударов по зданиям ТЦК, которые уже повлекли жертвы среди гражданского населения, вражеская пропаганда с помощью фейков и манипуляций будет пытаться сформировать ложное представление, будто такие атаки поддерживаются украинцами", - говорится в сообщении.

ЦПД предупреждает, что пропаганда РФ усилит месседжи для дискредитации поддержки Украины со стороны партнеров, в частности после встречи "коалиции желающих" и работы над новыми пакетами санкций против Москвы.

"Кроме того, ожидается новая волна пропаганды к годовщине трагедии MH17. Возможна активизация манипуляций на тему религии ко Дню крещения Руси", - добавили в ЦПД.