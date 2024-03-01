Новый механизм мобилизации должен быть направлен на сохранение работающих предприятий, - ФРТУ

"Ударение в законопроекте о мобилизации должно быть направлено, прежде всего, на привлечение к обороне Украины тех людей, которые официально не работают. Потому что мы очень обеспокоены сложившейся ситуацией - когда для того, чтобы выполнить необходимые мобилизационные задачи, прежде всего территориальные центры комплектования обращаются к крупным и средним предприятиям, ведь это откровенно проще, чем пытаться привлечь в армию людей, официально не трудоустроенных", - пояснил Гусак.

По его убеждению, такой подход к мобилизации может привести к тому, что предприятия лишатся многих своих работников, и будут вынуждены прекратить производство.

"Это будет означать для Украины потерянные рабочие места, потерянные налоги, а значит - сниженную обороноспособность. Потому что для того, чтобы украинское войско могло успешно воевать, нужна работающая экономика", - подчеркнул он.

Он также отметил, что экономическое бронирование, которое сейчас разрабатывается в правительстве, и предусматривает отсрочку от службы тех украинцев, чья зарплата превышает 35 тыс. грн, не совершенна, ведь у наших предприятий пока нет достаточно средств для такого подхода.

"Экономический подход в данном виде мы не поддерживаем. Потому что считаем, что это приведет к увеличению финансовой нагрузки на предприятия, но не решит проблем мобилизации", - резюмировал Гусак.

Напомним, ранее Европейская бизнес ассоциация призвала власти создать действительно работающие, сбалансированные нормы мобилизации, не парализующие работу части страны и ее экономики.