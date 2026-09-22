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Новый шаг против угрозы России: Британия запустила торпеду с дрона

12:46 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Анастасия Никончук
Фото: подводный дрон Excalibur (facebook.com. royalnavy)

Великобритания впервые провела испытательный запуск тяжелой торпеды с беспилотного подводного аппарата. Испытание прошло в рамках оборонного партнерства AUKUS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The i Paper.

Великобритания впервые испытала запуск тяжелой торпеды с беспилотного подводного аппарата. Испытание прошло на прошлой неделе в британских водах в рамках сотрудничества AUKUS, объединяющего Великобританию, США и Австралию.

Торпеду совместно разработали США и Австралия. Она предназначена для поражения кораблей и глубоководных подводных лодок. Ранее подобное вооружение запускали с подводных лодок с экипажем, однако теперь его испытали с необитаемого аппарата.

Возможности Excalibur

Торпеду запустили с 12-метрового беспилотного подводного аппарата Excalibur, созданного в Плимуте. Сейчас он проходит серию ходовых испытаний в рамках программы по развитию автономных подводных технологий.

Excalibur относится к классу сверхкрупных необитаемых подводных аппаратов. В ходе предыдущих испытаний его уже удалось дистанционно контролировать из Австралии, находящейся более чем в 10 тысячах миль от Плимута.

Испытание с торпедой стало частью работы AUKUS по развитию автономных систем и новых возможностей подводной войны. Британское правительство назвало запуск "значительным прорывом" для евроатлантической безопасности и подводных возможностей НАТО.

Развитие таких технологий также связано с задачами защиты британской подводной инфраструктуры, включая кабели и трубопроводы. В Лондоне заявляют об угрозах со стороны враждебных государств и необходимости усиления контроля над критически важными объектами на морском дне.

Напоминаем, что General Dynamics Land Systems-UK и ARX Robotics UK объединили усилия для развития автономных технологий поддержки, которые планируют интегрировать в бронемашину Ajax.

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