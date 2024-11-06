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Новый комиссар ЕС по энергетике ускорит отказ от российского газа

Фото: Дан Йоргенсен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз по должен ускорить процесс отказа от использования российского ископаемого топлива, который запланирован на 2027 год. Сейчас доля российского газа составляет 18%.

Об этом заявил Кандидат в комиссары ЕС по энергетике Дан Йоргенсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В первые 100 дней я представлю план, как ускорить прекращение нашей зависимости от российского газа до 2027 года", - сказал он на слушаниях в Европарламенте.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила Йоргенсену снизить цены на энергоносители, чтобы попытаться восстановить промышленную конкурентоспособность Европы, декарбонизировать экономику и положить конец оставшемуся импорту энергоносителей из России в ЕС.

Ожидается, что его утверждение на новой должности состоится в ближайшие недели.

"У нас действительно есть проблема, наша промышленность страдает. Они платят за энергию в два-три раза больше, чем в США и Китае... простые люди с трудом оплачивают свои счета", - сказал Йоргенсен, добавив, что это во многом связано с войной России против  Украины.

Он заявил, что ЕС необходимо активнее использовать возобновляемые источники энергии, что потребует расширения сетей, ускорения цифровизации и внедрения новых технологий хранения, а также ускорения процесса выдачи разрешений.

Йоргенсен также отметил, что ядерная энергетика имеет решающее значение для содействия декарбонизации.

Расширение ядерной энергетики стало предметом разногласий в блоке, поскольку существуют два противоборствующих лагеря: один из них выступает за это и поддерживается Францией, а другой возглавляется Германией.

Российский газ

ЕС поставил перед собой необязательную цель прекратить импорт российского газа к 2027 году после того, как в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение на Украину.

Однако некоторые государства-члены не предприняли значительных усилий по диверсификации, и импорт российского газа в прошлом году вырос.

"Раньше мы получали 45% нашего газа из России, сейчас мы сократили этот показатель до 18%, но 18% - это все еще слишком много, чтобы быть на 100% независимыми от российского топлива", - сказал Йоргенсен.

ЕС запретил импорт российской нефти за некоторыми исключениями в 2022 году, но воздержался от введения каких-либо ограничений на газ. В июне страны сделали первый шаг и запретили перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты.

В то время как некоторые государства-члены стремятся к более жестким мерам, дружественная России Венгрия ведет переговоры с российским "Газпромом" об увеличении поставок по трубопроводу "Турецкий поток" в 2025 году.

 

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон неоднократно заявляла, что ЕС готов полностью отказаться от поставок газа из Москвы.

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