Новый календарь ПЦУ. Когда отмечать Троицу и другие церковные праздники

Праздник Троицы сегодня, 28 мая, отмечают христиане западного обряда. В Украине для большинства верян Троица наступит лишь через неделю. Хотя ПЦУ уже приняла решение перейти на новый церковный календарь, разница в некоторых датах праздников между конфессиями сохранится и в дальнейшем.
РБК-Украина собрало все, что нужно знать о новом церковном календаре в материале ниже.
В христианских церквях разных конфессий пользуются тремя видами летоисчислений.
Юлианский календарь – появился еще до нашей эры. Был разработан астрономами Римской Империи и назван в честь Юлия Цезаря.
Григорианский календарь – введен в конце XVI века Папой римским Григорием XIII из-за астрономических неточностей, которые допустили при разработке юлианского календаря. Дни календарного и фактического равноденствия с годами все больше не совпадали и это стало проблемой для определения даты Пасхи.
На летоисчисление по григорианскому календарю перешли римо-католики, также он является официальным календарем в большинстве государств мира.
Новоюлианский календарь – разработан сербским астрономом Милутином Миланковичем и принят в начале ХХ века во многих православных церквях. Он фактически во всем совпадает с католическим григорианским, за исключением порядка определения даты Пасхи. Православные не согласились с тем, что в некоторые годы Воскресение Христово могло выпадать раньше даты еврейской Пасхи. Это противоречило Священному писанию.
Новоюлианский календарь используют 9 из 15 поместных православных церквей, а также восточно-католические церкви.
Юлианский стиль остается в Иерусалимской, Русской, Сербской, Грузинской, Польской православных церквях.
С 1 сентября 2023 Православная церковь Украины должна перейти с юлианского на новоюлианский календарь.Такое же решение приняли в Украинской греко-католической церкви.
24 мая 2023 состоялся Архиерейский собор, на котором было принято постановление о переходе на новоюлианский календарь с нового церковного года – 1 сентября 2023. Окончательно церковную реформу ПЦУ утвердят на Поместном соборе в июле.
Как заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, к этому решению церковь шла долгое время и оно стало закономерным продолжением принятия автокефального устройства Церкви, введения украинского языка богослужений.
По словам митрополита, вопрос перехода на новый календарь стал еще более актуальным с началом полномасштабной российской агрессии. Ведь юлианский календарь, которым пользовалась украинская церковь долгие годы, сейчас рассматривается как элемент русской церковной культуры.
"Поэтому стремление к сохранению и утверждению своей, украинской, духовной идентичности, защите от агрессии "русского мира", требуют от нас назревшего решения – приобщиться к большинству Поместных Православных Церквей и ввести в употребление новоюлианский календарь", – подчеркнул глава ПЦУ.
Монастыри и церковные приходы Украины, которые не готовы перейти на новоюлианский календарь, будут иметь возможность использовать"старый стиль". В церковной реформе предусмотрено, что переход должен проходить постепенно, осознанно и без принуждения.
Ранее в комментарии РБК-Украина ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, священник ПЦУ Георгий Коваленко выразил мнение, что после реформы украинской церкви календарь не будет причиной для разногласий, а наоборот будет объединять украинцев, ведь церковь уважает точку зрения каждой громады.
Георгий Коваленко также привел пример Святой горы Афон, где используется юлианское летоисчисление, хотя она относится к юрисдикции Константинопольского патриархата, перешедшего на новоюлианский стиль с начала ХХ века. Такие различия в календарях не мешают единству Константинопольской церкви, отметил священник.
После перехода ПЦУ на новоюлианский календарь практически все даты церковных праздников сдвинутся на 13 дней назад и будут совпадать с католическими:
Главная особенность новоюлианского календаря – правило определения даты Пасхи. Оно останется таким же, как и до церковной реформы.
Воскресение Христово отмечается каждый год в разные дни (в период между 4 апреля и 8 мая), но по таким неизменным условиям:
К дате Пасхи привязано еще несколько праздников, например, Вербное воскресенье, Вознесение, Троица. Их также продолжать отмечать как раньше.
В григорианском календаре порядок определения даты Пасхи другой, поэтому даже после перехода на "новый стиль" Украина и римо-католики будут отмечать Светлое воскресение, Вознесение и Троицу в разные дни (украинские греко-католики также будут использовать новоюлианский стиль).
Как рассказал Георгий Коваленко, руководители крупнейших церквей мира на протяжении нескольких лет ведут дискуссию об установлении единого дня празднования Пасхи и такое решение может быть принято к 2000-летию Воскресения Христового – в 2033 году.
Дата Рождества по новоюлианскому календарю (25 декабря) уже несколько лет является официальным выходным в Украине. Останется ли 7 января нерабочим днем после церковной реформы, пока неизвестно.
Покрова пресвятой Богородицы – еще один церковный праздник, который совпадает с государственным – Днем защитников и защитниц.
Этот праздник был установлен в 2014 году. При выборе даты в Украинском институте памяти предложили опираться на давние традиции украинских воинов - казаков. В Запорожской Сечи церковь Покрова Богородицы была главной святыней, а на Покрову казаки проводили раду, выбирали гетманов и кошевых атаманов.
В ПЦУ уже выступили с инициативой обратиться в органы государственной власти, для того чтобы перенести дату Дня защитника вслед за датой Покрова – на 1 октября.
Кроме Покрова и Рождества с официальными государственными праздниками совпадает также День Крещения Руси-Украины – церковный день памяти святого князя Владимира Святителя. Его отмечают 28 июля.
Более подробно о том, почему украинская православная церковь провела реформу календаря, читайте в материале РБК-Украина.