Новый календарь ПЦУ. Когда отмечать Троицу и другие церковные праздники

Три календаря: в чем различия

В христианских церквях разных конфессий пользуются тремя видами летоисчислений.

Юлианский календарь – появился еще до нашей эры. Был разработан астрономами Римской Империи и назван в честь Юлия Цезаря.

Григорианский календарь – введен в конце XVI века Папой римским Григорием XIII из-за астрономических неточностей, которые допустили при разработке юлианского календаря. Дни календарного и фактического равноденствия с годами все больше не совпадали и это стало проблемой для определения даты Пасхи.

На летоисчисление по григорианскому календарю перешли римо-католики, также он является официальным календарем в большинстве государств мира.

Новоюлианский календарь – разработан сербским астрономом Милутином Миланковичем и принят в начале ХХ века во многих православных церквях. Он фактически во всем совпадает с католическим григорианским, за исключением порядка определения даты Пасхи. Православные не согласились с тем, что в некоторые годы Воскресение Христово могло выпадать раньше даты еврейской Пасхи. Это противоречило Священному писанию.

Фото: Украинская православная церковь переходит на новоюлианский календарь (Виталий Носач, РБК-Украина)

Новоюлианский календарь используют 9 из 15 поместных православных церквей, а также восточно-католические церкви.

Юлианский стиль остается в Иерусалимской, Русской, Сербской, Грузинской, Польской православных церквях.

С 1 сентября 2023 Православная церковь Украины должна перейти с юлианского на новоюлианский календарь.Такое же решение приняли в Украинской греко-католической церкви.

Историческое решение ПЦУ

24 мая 2023 состоялся Архиерейский собор, на котором было принято постановление о переходе на новоюлианский календарь с нового церковного года – 1 сентября 2023. Окончательно церковную реформу ПЦУ утвердят на Поместном соборе в июле.

Как заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, к этому решению церковь шла долгое время и оно стало закономерным продолжением принятия автокефального устройства Церкви, введения украинского языка богослужений.

По словам митрополита, вопрос перехода на новый календарь стал еще более актуальным с началом полномасштабной российской агрессии. Ведь юлианский календарь, которым пользовалась украинская церковь долгие годы, сейчас рассматривается как элемент русской церковной культуры.

Фото: предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Поэтому стремление к сохранению и утверждению своей, украинской, духовной идентичности, защите от агрессии "русского мира", требуют от нас назревшего решения – приобщиться к большинству Поместных Православных Церквей и ввести в употребление новоюлианский календарь", – подчеркнул глава ПЦУ.

Праздники "по старому стилю" теперь запретят?

Монастыри и церковные приходы Украины, которые не готовы перейти на новоюлианский календарь, будут иметь возможность использовать"старый стиль". В церковной реформе предусмотрено, что переход должен проходить постепенно, осознанно и без принуждения.

Ранее в комментарии РБК-Украина ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, священник ПЦУ Георгий Коваленко выразил мнение, что после реформы украинской церкви календарь не будет причиной для разногласий, а наоборот будет объединять украинцев, ведь церковь уважает точку зрения каждой громады.

Георгий Коваленко также привел пример Святой горы Афон, где используется юлианское летоисчисление, хотя она относится к юрисдикции Константинопольского патриархата, перешедшего на новоюлианский стиль с начала ХХ века. Такие различия в календарях не мешают единству Константинопольской церкви, отметил священник.

Новые даты праздников

После перехода ПЦУ на новоюлианский календарь практически все даты церковных праздников сдвинутся на 13 дней назад и будут совпадать с католическими:

Рождество Христово – 25 декабря (ранее 7 января);

День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) – 31 декабря (ранее 13 января);

Святого Василия Великого – 1 января (ранее 14 января);

Крещение Господне – 6 января (ранее 19 января);

Сретение Господне – 2 февраля (ранее 15 февраля);

Благовещение Девы Марии – 25 марта (ранее 7 апреля);

Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала) – 24 июня (ранее 7 июля);

Святых апостолов Петра и Павла – 29 июня (ранее 12 июля);

День Ильи Пророка – 20 июля (ранее 2 августа);

Преображение Господне – 6 августа (ранее 19 августа);

Успение Пресвятой Богородицы – 15 августа (ранее 28 августа);

Усекновение главы Иоанна Предтечи - 29 августа (ранее 11 сентября);

Рождество Пресвятой Богородицы – 8 сентября (ранее 21 сентября);

Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября (ранее 14 октября).

Андрея Первозванного – 30 ноября (ранее 13 декабря);

Николая Чудотворца – 6 декабря (ранее 19 декабря).

Какие праздники останутся неизменными

Главная особенность новоюлианского календаря – правило определения даты Пасхи. Оно останется таким же, как и до церковной реформы.

Воскресение Христово отмечается каждый год в разные дни (в период между 4 апреля и 8 мая), но по таким неизменным условиям:

после весеннего равноденствия (21 марта);

после первого полнолуния после равноденствия;

в следующее воскресенье после полнолуния;

после еврейского праздника Песах.

К дате Пасхи привязано еще несколько праздников, например, Вербное воскресенье, Вознесение, Троица. Их также продолжать отмечать как раньше.

Фото: даты православной и католической Троицы после церковной реформы ПЦУ не будут совпадать (Виталий Носач, РБК-Украина)

В григорианском календаре порядок определения даты Пасхи другой, поэтому даже после перехода на "новый стиль" Украина и римо-католики будут отмечать Светлое воскресение, Вознесение и Троицу в разные дни (украинские греко-католики также будут использовать новоюлианский стиль).

Как рассказал Георгий Коваленко, руководители крупнейших церквей мира на протяжении нескольких лет ведут дискуссию об установлении единого дня празднования Пасхи и такое решение может быть принято к 2000-летию Воскресения Христового – в 2033 году.

Что будет с выходными

Дата Рождества по новоюлианскому календарю (25 декабря) уже несколько лет является официальным выходным в Украине. Останется ли 7 января нерабочим днем после церковной реформы, пока неизвестно.

Покрова пресвятой Богородицы – еще один церковный праздник, который совпадает с государственным – Днем защитников и защитниц.

Этот праздник был установлен в 2014 году. При выборе даты в Украинском институте памяти предложили опираться на давние традиции украинских воинов - казаков. В Запорожской Сечи церковь Покрова Богородицы была главной святыней, а на Покрову казаки проводили раду, выбирали гетманов и кошевых атаманов.

В ПЦУ уже выступили с инициативой обратиться в органы государственной власти, для того чтобы перенести дату Дня защитника вслед за датой Покрова – на 1 октября.

Кроме Покрова и Рождества с официальными государственными праздниками совпадает также День Крещения Руси-Украины – церковный день памяти святого князя Владимира Святителя. Его отмечают 28 июля.