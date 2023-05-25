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ПЦУ просит перенести День защитника вслед за Покровом

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Украина, Четверг 25 мая 2023 16:44
ПЦУ просит перенести День защитника вслед за Покровом Фото: митрополит Переяславский и Вишневский Александр (Драбинко) (uapc te ua)
Автор: Наталья Кава

Православная церковь Украины переходит на новый юлианский календарь. Одновременно с этим в ПЦУ предложили перенести и государственный праздник День Государственности, который отмечается 14 октября, на 1 октября.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал митрополит Переяславский и Вишневский Александр (Драбинко) в интервью "Радио Свобода".

По его словам, он выступил с инициативой было обратиться в органы государственной власти, в компетенции которых принимать решение об урегулировании этого вопроса, согласно церковному календарю по новому стилю в соответствии с теми праздниками, которые к нему привязаны.

"Это Покров и День Государственности. Фактически это только два праздника, которые мы отмечаем совместно с государством, совпадающим с церковными праздниками, государственные даты. А Рождество 25 декабря - оно и так уже было объявлено государством выходным днем", - рассказал митрополит Александр.

Стоит напомнить, что в Украине 14 октября отмечается День защитников и защитниц Украины. Праздник является официальным выходным. Оно также связано с церковным днем Покрова Пресвятой Богородицы, который по одобренному ПЦУ новоюлианским календарем будет приходиться на 1 октября.

Новый церковный календарь

Православная церковь Украины решила перейти на новый юлианский календарь с 1 сентября. В этой связи в Украине изменится дата празднования большинства церковных праздников.

Однако окончательное решение по переходу должно быть утверждено на поместном соборе 27 июля. Однако приходы и храмы могут пользоваться старым (григорианским) календарем по желанию.

Подробнее о том, почему ПЦУ решила перейти на новый стиль –в материале РБК-Украина .

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