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В Новой Каховке покушались на одного из главных коллаборантов, он ранен, - росСМИ

Фото: в Новой Каховке покушались на одного из главных коллаборантов (24tv.ua)
Автор: Мария Кучерявец

На оккупированной части Херсонской области пытались ликвидировать одного из главных коллаборантов. Речь идет о так называемом "заместителе начальника ВГА Новой Каховки" Виталие Гуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Сообщается, что коллаборанта пытались подорвать в машине.

"Все произошло 13 марта. Взрывное устройство сработало рядом с машиной Гуры, когда он остановился возле столовой "Смачна країна" в Новой Каховке. В результате Гура получил ранения, и его доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Фото: Виталий Гура (t.me/bazabazon)

Напомним, что ранее уже сообщалось о так называемом покушении на Виталия Гуру.

В августе стало известно об "убийстве" коллаборанта, тогда писали, что его якобы "застрелили". Однако спустя месяц стало известно, что все это было инсценировкой российской ФСБ.

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колаборантНовая Каховка