В Новой Каховке подорвали автомобиль российского командира взвода ППС

В РФ заявляют, что 17 марта неизвестный заложил специальное устройство под левое крыло автомобиля ВАЗ-2121, которым управлял командир взвода ППС. Позднее, когда мужчина со своей семьей двигался по проспекту Юбилейному Алешкинского района Херсонской области, произошел подрыв, в результате чего полицейский скончался на месте, а его супруга и дочь получили телесные повреждения.

Отмечается, что следственные органы СК России открыли уголовное дело по факту убийства командира взвода, а также покушения на убийство его жены, начальника штаба, и дочки.

Напомним, ранее в оккупированном Бердянске недавно подорвали жилье коллаборанта Сергея Гиренко.

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