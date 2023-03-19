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В Новой Каховке подорвали автомобиль российского командира взвода ППС

Фото: в Новой Каховке подорвали автомобиль российского командира взвода ППС (скриншот)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированной Новой Каховке подорвали автомобиль назначенного захватчиками командира взвода патрульно-постовой службы полиции в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационный центр Следственного комитета РФ в Telegram.

В РФ заявляют, что 17 марта неизвестный заложил специальное устройство под левое крыло автомобиля ВАЗ-2121, которым управлял командир взвода ППС. Позднее, когда мужчина со своей семьей двигался по проспекту Юбилейному Алешкинского района Херсонской области, произошел подрыв, в результате чего полицейский скончался на месте, а его супруга и дочь получили телесные повреждения.

Отмечается, что следственные органы СК России открыли уголовное дело по факту убийства командира взвода, а также покушения на убийство его жены, начальника штаба, и дочки.

Напомним, ранее в оккупированном Бердянске недавно подорвали жилье коллаборанта Сергея Гиренко.

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Херсонская область