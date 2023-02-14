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В Новой Каховке подорвали автомобиль с оккупантами: двое россиян погибли

Фото: в Новой Каховке подорвали авто с оккупантами (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В оккупированной Новой Каховке (Херсонская область) партизаны подорвали автомобиль с российскими военными. Среди оккупантов есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Национальное сопротивление".

По предварительным данным, в результате взрыва погибли два российских оккупантов, еще двое - в тяжелом состоянии.

"В Новой Каховке "бавовна" - подорван автомобиль с четырьмя россиянами. Два оккупанта погибли, еще двое в тяжелом состоянии. Известно, что в машине находились военнослужащие РФ и представители спецслужб", - говорится в сообщении.

Фото: в Новой Каховке подорвали авто с оккупантами (t.me/rus_sprotyv)

Напомним, в Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Андрея Штепы, которого оккупанты назначили "руководителем" сел Любимовка и Васильевка Каховского района.

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Новая КаховкаХерсонская областьокупантиВойна в Украине