RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Новый Jeep Cherokee получил брутальную внешность: вот как выглядит внедорожник

Фото: новый Jeep Cherokee получил брутальную внешность (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Jeep Cherokee пятого поколения был снят с производства еще в феврале 2023 года, и вот сейчас компания анонсирует новое поколение модели. До официальной премьеры новый Cherokee раскрыт американским подразделением компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Судя по опубликованным фото, компания отказалась от обтекаемого образа прежней модели: новый Jeep Cherokee выглядит более брутальным и мужественным. Информации о машине пока крайне мало. Официально объявлено лишь о том, что Cherokee будет иметь гибридную версию с мощной и эффективной силовой установкой. Также ей обещаны конкурентоспособные цены.

Интерьер не показан, да и внешность раскрыта не полностью. По неофициальной информации, в основе Cherokee лежит платформа STLA Large, то есть он имеет продольное расположение двигателя.

Но подтверждения этому пока нет. Ожидаются не только гибридные, но и чисто бензиновые версии. Полноценная премьера состоится лишь в конце этого года, а на мировые рынки новый Jeep Cherokee выйдет в 2026 году.

Ранее американский автопроизводитель презентовал лимитированную версию внедорожника Jeep Wrangler под названием 1941 Willys Edition в честь легендарного американского внедорожника времен Второй мировой. Интересно, что спецверсия создана для рынка Индии.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынокJeep