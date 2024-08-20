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Новый "Грохот в джунглях". Спарринг-партнер Усика вызвал экс-чемпиона на бой

Фото: Энтони Джошуа получил вариант проведения боя на родине предков (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Конголезский боксер Мартин Баколе предложил британцу Энтони Джошуа провести очный поединок в Африке, повторив легендарное сражение полувековой давности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SecondsOut.

31-летний тяжеловес подыскал следующего соперника на профи-ринге. Он стремится встретиться с бывшим обладателем чемпионских поясов в хевивейте из Соединенного Королевства.

"Мне нужно участие моего президента в Африке, но, слава Богу, он открыт к этому. Я попробую попросить Его Превосходительство (Турки Аль аш-Шейха – ред.)... Для меня было бы большим удовольствием сражаться в Африке и быть послом Riadh Season в Африке. Я вызвал Джошуа, потому что он на самом деле из Нигерии. Я всегда стараюсь драться дома, в Африке", – заявил Баколе.

Конголезский боксер последний раз выходил в ринг в начале августа. Он нокаутировал американца Джареда Андерсона в 5-м раунде поединка. Тогда же Баколе завоевал второстепенные титулы WBO International и WBO-NABO.

"Грохот в джунглях"

Легендарное сражение между Мохамеддом Али и Джорджем Форманом в Киншасе. Поединок состоялся 30 октября 1974 года и входит в категорию величайших в истории бокса.

Организатором боя стал впоследствии культовый промоутер Дон Кинг. Он договорился с окружением заирского диктатора Жозефа-Дезире Мобуту по поводу проведения поединка в африканской столице, а ливийский лидер Муаммар Каддафи выделил 12 млн долларов на гонорары боксерам. Из-за тяжелых климатических условий Али и Форман приехали в Киншасу для подготовки за несколько месяцев до боя.

Поединок завершился победой Али в 8-м раунде. Кинолента "Когда мы были королями" по мотивам боя получила "Оскар" как самый лучший документальный фильм (1997).

К слову, ранее вспомнили четыре победы Украины в боксе на Олимпийских играх.

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Энтони ДжошуаБокс