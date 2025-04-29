Будущий глава МИД Германии: Путин должен понимать, что Берлин будет стоять на стороне Украины

Германия будет продолжать поддержку Украины. Российскому диктатору Владимиру Путину должно быть понятно, что Берлин и в дальнейшем будет стоять на стороне Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на будущего главу Министерства иностранных дел (МИД) Германии Иоганна Вадефуля, которого цитирует Deutsche Welle.
"Я думаю, всем, особенно Владимиру Путину, должно быть понятно: мы будем стоять на стороне Украины. Мы будем поддерживать Украину и предлагать ей возможность быть на равных с Россией", - заявил Вадефуль.
Он добавил, что Берлин планирует наладить диалог с администрацией президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа, чтобы донести свою позицию по поддержке Украины в длительной войне.
По его словам, Германия планирует объяснить Вашингтону, почему в интересах Штатов иметь сильную Украину в составе европейского сообщества.
Отдельно стоит добавить, что вчера, 28 апреля, Христианско-демократический союз Германии предложил министров, которые будут работать под руководством будущего канцлера Фридриха Мерца. Среди них Вадефуль, который вскоре уже возглавит Министерство иностранных дел.
С начала полномасштабной войны Германия является одним из ключевых партнеров Украины. Берлин предоставляет значительную военную, финансовую и гуманитарную помощь. В перечень поставок входят системы противовоздушной обороны (ПВО), бронетехника, боеприпасы и не только. Кроме того, Германия приняла украинских беженцев.
В политической плоскости Германия последовательно поддерживает санкционное давление на Россию, а также выступает за интеграцию Украины в европейские структуры, включая членство в Европейском Союзе.
В середине апреля Германия обновила список военной помощи Украине. Тогда же в список вошли три САУ Zuzana, ракеты для IRIS-T и боеприпасы.
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