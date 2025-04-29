Будущий глава МИД Германии: Путин должен понимать, что Берлин будет стоять на стороне Украины

"Я думаю, всем, особенно Владимиру Путину, должно быть понятно: мы будем стоять на стороне Украины. Мы будем поддерживать Украину и предлагать ей возможность быть на равных с Россией", - заявил Вадефуль.

Он добавил, что Берлин планирует наладить диалог с администрацией президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа, чтобы донести свою позицию по поддержке Украины в длительной войне.

По его словам, Германия планирует объяснить Вашингтону, почему в интересах Штатов иметь сильную Украину в составе европейского сообщества.

Отдельно стоит добавить, что вчера, 28 апреля, Христианско-демократический союз Германии предложил министров, которые будут работать под руководством будущего канцлера Фридриха Мерца. Среди них Вадефуль, который вскоре уже возглавит Министерство иностранных дел.