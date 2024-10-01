Новый генсек НАТО назвал Украину главным приоритетом

Главным приоритетом Марка Рютте на посту генсека НАТО будет Украина. Также важны инвестиции коллективную оборону и отношения с союзниками вне блока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Рютте в Брюсселе, который транслировался на Youtube .

"Сложно различить три приоритета, потому что, конечно, Украина наверху списка. Но также нам нужно сделать больше с точки зрения нашей коллективной обороны и сдерживания, мы должны инвестировать постараться достичь всех целей, которые НАТО заявило", - сказал он.

По его словам, в-третьих, нужно сделать больше, чтобы убедиться, что мы действительно строим партнерства НАТО, которые были установлены за эти годы, включая на Дальний Восток".

"Все три (приоритета, - ред.) одинаково важны, но, очевидно, Украина преобладает в наших мыслях", - добавил Рютте.

Напомним, 1 октября Йенс Столтенберг официально передал полномочия генерального секретаря НАТО бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.

Рютте является активным сторонником поддержки Украины. Он сыграл важную роль в убеждении США в необходимости отправки F-16 для укрепления украинской обороны. Сами Нидерланды планируют перебросить 24 истребителя в Киев, а также предоставить 18 для обучения.