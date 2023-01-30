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Новый фейк. В СНБО опровергли "наступление" оккупантов на Харьковском направлении

Фото: в СНБО опровергли "наступление" оккупантов на Харьковском направлении (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

После "наступления" оккупантов в Запорожской области, российские пропагандисты решили не сбавлять оборотов и рассказали о "наступлении" и на Харьковском направлении. Но это не больше, чем фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Как рассказали в ЦПД, российские СМИ сообщили, что "войска РФ пошли в наступление на севере Харьковской области".

Российские пропагандисты уверяют россиян в том, что якобы есть "высокая вероятность, что обычная разведка боем может завершиться для ВСУ неприятностями".

Как сообщалось, по данным главы Луганской области Сергея Гайдая, новое большое наступление российских войск в Луганской области не исключается. Поскольку враг имеет достаточно живой силы, забрасывающей позиции и понемногу идет вперед.

А аналитики ISW сообщали, что угроза наступления с территории Белоруссии остается, но, вероятно, россияне начнут его не раньше осени 2023 года.

Напомним, по данным британской разведки, россияне распространяют информацию о якобы успехах в районе Угледара (Донецкая область) и Орехово (Запорожская область). Однако эти заявления являются фейками.

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