Новый госсекретарь США сделал заявление об окончании войны в Украине

Переговоры о прекращении войны между Россией и Украиной не будут проходить публично. А Соединенные Штаты Америки должны сыграть свою роль.

По его словам, прекращение войны России против Украины станет официальной политикой администрации Дональда Трампа.

"Единственный способ, которым подобные конфликты заканчиваются... не публичными заявлениями. Они заканчиваются жесткой, энергичной дипломатией, которую США стремятся использовать в надежде положить конец этому конфликту, таким образом, который обеспечит безопасность Украины и наших партнеров в регионе, но остановит убийства, смерть и разрушения, которые мы наблюдаем уже достаточно давно", - заявил Рубио.

Также Рубио пообещал, что будет проводить внешнюю политику Трампа по "содействию национальным интересам этой страны". Также еще одной целью политики будет "содействие миру, конечно мира через силу, и без отказа от наших ценностей".

Инаугурация Трампа

Вчера, 20 января, Дональд Трамп официально стал президентом США. После этого Трамп пообещал ввести чрезвычайную ситуацию на границе с Мексикой, депортировать из США "преступников" и объявить чрезвычайную ситуацию в области энергетики.

Интересно и то, что в своей речи Трамп не сказал ничего о планах завершить войну между Украиной и Россией, хотя во время предвыборной кампании уверял, что он найдет решение за 24 часа.