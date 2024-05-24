Новый авторитарный блок, который стоит учитывать

Недавний визит президента России Владимира Путина в Китай – его первая заграничная поездка после "переизбрания" – подчеркивает изменение в глобальном порядке, которое происходит в данный момент. На самом большом континенте мира возник новый альянс, состоящий из Китая, России и Северной Кореи. Этот новый авторитарный блок, являющийся прямым следствием агрессивной войны России против младшего соседа, представляет значительное геополитическое развитие событий, что будет иметь далеко идущие последствия.

Кремль стремится уничтожить Украину как независимую страну и в конце концов аннексировать ее. На это Запад ответил строгими санкциями и торговыми ограничениями против России, что привело к почти полному краху торговых отношений и экспорта российских энергоносителей в Европу. Это, в свою очередь, создало возможность для Китая восполнить пробел во внешней торговле России. Поскольку Кремлю срочно требовались доходы от экспорта энергоносителей для финансирования войны, Китай (а также Индия) воспользовался возможностью импортировать углеводороды по большой скидке.

Однако Китай был осторожен, чтобы не спровоцировать дополнительные санкции. Он удержался от прямых поставок оружия и военной техники, чтобы не подрывать еще больше свои и так напряженные торговые отношения с Соединенными Штатами. Китай остается сильно зависимым от Запада – и особенно от США – в высокотехнологичной сфере, и его лидеры не хотят подвергать опасности торговлю китайских компаний на западных рынках. Поэтому он реагировал на кризис в Украине осторожной политикой балансировки: сближался с Россией, сохраняя формальный нейтралитет в войне и уважая красные линии Запада.

После того, как российской армии не удалось захватить Киев или добиться большинства своих целей в 2022 году, война затянулась, усиливая противостояние Кремля с западными правительствами. Последние видят нападение на Украину как начало более широкого намерения разрушения западной гегемонии, тогда как Путин рассматривает это как способ пересмотреть результат Холодной войны и восстановить статус России как глобальной силы.

Но российские элиты вокруг Путина обманывают себя, если полагают, что конфликт с Америкой и ее союзниками восстановит национальную славу. У России нет ни экономического, ни технологического потенциала для поддержания такого противостояния. Она пережила годы экономического застоя и остается отягощенной огромным дефицитом модернизации. Путин не сделал абсолютно ничего для страны, кроме того, что превратил ее в зависимого младшего партнера новой китайской сверхдержавы.

Хотя мечтания Путина о величии очевидно контрастируют с более осторожной политикой Китая, его недавний визит в Пекин свидетельствует о том, что отношения между Китаем и Россией становятся более крепкими. С появлением авторитарного блока, охватывающего северную Азию, кризис в Украине действительно может перерасти в масштабное глобальное противостояние.

Но даже если открытого противостояния можно избежать, контуры нового мирового распределения уже заметны. Большие части Глобального Юга будут склоняться к авторитарному блоку северной Азии, частично из-за прошлых ошибок Запада и длительного игнорирования. В этой широкой группе Иран будет играть особенно важную роль, учитывая его центральное место в "Осе сопротивления" на Ближнем Востоке и стремление к региональной гегемонии.

Поскольку эти сдвиги происходят за счет Америки, они подвергают сомнению роль США как ведущей сверхдержавы мира и заставляют усилить свое участие в двух нынешних театрах войн: в Украине и на Ближнем Востоке. В случае Ближнего Востока уже есть признаки того, что США могут заключить более тесный пакт безопасности с Саудовской Аравией – перспективу, которую они раньше отклоняли.

Взятые вместе, вторжение в Украину в 2022 году, формирование авторитарного блока в северной Азии и нападение ХАМАС на Израиль минувшей осенью, кажется, положили конец периоду американского отступления, начавшемуся после неудачи в Ираке.

Стратеги и политики в Вашингтоне поняли, что текущее переформатирование мира в первую очередь касается текущей роли и будущего статуса Америки как ведущей сверхдержавы. В гонке за доминирование в искусственном интеллекте и других технологиях будущего сегодня этот процесс включает уже не только геополитику, но и инновации, экономику, иммиграцию и образование. Новая конкуренция между двумя принципиально разными системами теперь пронизывает все уровни международных отношений.

Авторское право: Project Syndicate, 2024

www.project-syndicate.org