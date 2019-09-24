Новинський вніс у Раду проект про скасування "мовного закону"

Народний депутат Вадим Новинський, член комітету з питань реінтеграції Донбасу зареєстрував законопроект №1102, яким пропонується визнати таким, що втратив силу закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Про це повідомляє РБК-Україна.

Як зазначив Новинський, який чинний мовний закон був поданий та розглянутий акурат перед президентськими виборами як елемент передвиборної кампанії минулої влади.

Сьогодні, за словами політика, потреби в такому законодавстві немає – навпаки, мовна політика в Україні має бути лібералізована.

"Чинний мовний закон, який був прийнятий, а точніше – продавлений через парламент з численними процедурними порушеннями, просувався як елемент президентської кампанії представників минулої влади. Фактично цей закон просто зіштовхував лобами українців, при цьому, як він буде виконуватися на практиці, якою буде реакція європейських інституцій, як його сприймуть українці, що проживають на окупованих територіях, – всі ці питання не цікавили минуле керівництво України, адже практична реалізація закону не була головною метою. Вибори давно закінчилися, але країна зобов'язана виконувати положення закону, якими б абсурдними вони не були", - пояснив Новинський.

На думку народного депутата, закон про "Про забезпечення функціонування української мови як державної" має бути скасовано, оскільки він суперечить ст. 10 Конституції України та положенням Європейської хартії регіональних мов, яка є частиною українського законодавства.

"Майже половина громадян України говорить на двох мовах - українською та російською. Чинний мовний закон називає останніх національною меншиною і прирівнює до ворогів держави, що саме по собі є дискримінаційним. Є питання і до процедури його прийняття - спікер Андрій Парубій виносив це питання на голосування, порушивши регламент – при чому, ні один раз, і навіть не два. Сьогодні ця ситуація є предметом розгляду КСУ. Вважаю, що український народ не делегував колишньої влади права проштовхувати закон обманом. Ми ніколи не повернемо Донбас і Крим ніколи не перетворимося в цивілізовану державу, дискримінуючи людей за мовною ознакою. Навпаки, це призведе до подальшої втрати довіри громадян як до держави, так і до діючої владної команди, яка обіцяла під час виборчої кампанії вивчити мовний закон", - нагадав Новинський.