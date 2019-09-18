Новинський вніс у Раду законопроект про мови в Україні

Фото: Вадим Новинський (facebook.com/OppoblocOfficial)

Новинський пропонує зміни у роботі парламенту, а також у сфері освіти та ЗМІ

Народний депутат Вадим Новинський, член комітету ВРУ з питань реінтеграції Донбасу вніс в парламент законопроект "Про мови в Україні". Документ зареєстрований під №1103, повідомляє РБК-Україна.

Співавторами виступили народні депутати Муса Магомедов, Дмитро Шпенов, Сергій Магера і Вікторія Гриб.

Законопроектом пропонується внести зміни до законів про регламент Верховної ради і закон "Про освіту", ряд інших законів, метою яких стане лібералізація мовної політики в Україні.

Зміни торкнуться роботи як парламенту, так і сфери освіти та ЗМІ. Зокрема, пропонується встановити, що виступаючий в Верховній раді може вільно вибирати мову виступи, в тому числі виступати мовою нацменшини.

Переклад його виступу на державну мову, у разі необхідності, забезпечує Апарат ВРУ. При цьому в законопроекті передбачено, що засідання Верховної ради, її комітетів і комісій, Погоджувальної ради фракцій (депутатських груп) ведуться державною мовою. Також державною мовою вносяться на розгляд парламенту проекти законів, інших нормативних актів.

"Мовний закон, який був проголосований Верховною радою VIII скликання, більше розколює Україну, ніж об'єднує її. І може ще більше поглибити прірву між різними частинами України, не кажучи вже про неконтрольовані Донбас і Крим. Про те, що ідеологія печерного націоналізму з примусовим використанням одного світогляду, однієї мови, одного типу поведінки є помилковою для України, говорять результати президентських і парламентських виборів. Тому наша пропозиція – розпочати лібералізацію мовної політики, що проводилася минулого владою. Роль української мови як державної не заперечується, але одночасно ми хочемо зробити українське законодавство менш радикальним по відношенню до мов національних меншин", - пояснив Новинський.

Він додав, що крім регламенту Ради, що вносяться і правки в закон "Про освіту". Пропонується встановити, що держава створює умови для здобуття освіти особами, які належать до корінних народів, національних меншин України, мовою відповідної меншини. А також визначити, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, мови меншин або інша мова.

"Зазначу, що наш законопроект на відміну від чинного мовного закону, створений на принципово іншій основі. Насамперед, він не порушує Конституцію України, а, навпаки, виходить з пріоритету прав людини і гарантує, що кожен українець, незалежно від етнічного походження, місця проживання, релігійних переконань має право вільно користуватися будь-якою мовою, вивчати та підтримувати будь-яку мову, вважати себе належним до однієї чи більше мовних груп. Такий підхід відповідає нормам Європейської хартії регіональних мов або мов меншин та відображає культурну різноманітність України", - додав народний депутат.

Згідно з пропозицією законопроекту, мова ЗМІ визначається їх засновниками відповідно до установчих документів.

Телерадіоорганізації України зможуть на власний розсуд вести мовлення державною мовою або мовами меншин - як на одному, так і на декількох мовах (зараз встановлено, що телерадіоорганізації здійснюють мовлення державною мовою).