ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Новинський вимагає мораторій на закон про мову

Новини » Політика    25.04.2019 - 11:47
Новинський вимагає мораторій на закон про мову
Фото: Вадим Новинський (РБК-Україна)

Новинський вважає, що зараз "мовний закон" не на часі

Депутати фракції "Опозиційний блок" і групи "Відродження" вимагають мораторію на закон про мову, а також закони про віросповідання та історію. Відповідну заяву озвучив Вадим Новинський, який вийшов до трибуни парламенту в оточенні однодумців, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Опоблоку".

"Створюється враження, що депутати більшості так і не винесли уроки з поразки, яку отримав на виборах Петро Порошенко. Український народ проголосував, насамперед, проти спроб нав'язати суспільству на державному рівні ідеологію печерного націоналізму з примусовим використанням однієї мови, одного світогляду, одного типу поведінки", - заявив він.

"Мовний закон, який пропонують проголосувати сьогодні, розколює Україну, а не об'єднує її. Він закладає міну уповільненої дії під і без того нестабільне українське суспільство", - сказав Новинський.

Крім того, за його словами, "цей закон може ще більше поглибити прірву між різними частинами України, не кажучи вже про неконтрольовані Донбас і Крим".

"Заради суспільного миру і спокою... фракція "Опозиційного блоку" пропонує ввести в Україні мораторій на розгляд законопроектів і постанов, які розколюють, - а саме ті, які стосуються мовних питань, віри та конфесійного життя, а також спірних моментів історії", - заявив Новинський.

"Мораторій має діяти щонайменше 3 роки", - сказав він.

"За цей час Верховна рада повинна зосередитися на питаннях соціально-економічного характеру та проблемах миру, проголосувати ті закони, яких від нас чекають в плані виконання мінських домовленостей. Ми просто зобов'язані запустити на повну потужність промисловість, дати можливість розвиватися бізнесу, подолати негативні тенденції у суспільному житті і підвищити рівень життя українців", - заявив Новинський.

"Зараз мовний закон не на часі. Хіба існують в Україні утиски української мови? Запитайте у громадян: їх переслідують через те, що вони говорять українською, їх дискримінують? Навпаки, мовний законопроект у нинішньому варіанті - дискримінаційний по своїй суті!", - переконує нардеп з "Опоблока".

За його твердженням, цей закон "набагато більш реакційний, ніж ті, які колись утискали українців, він просто знищує російську, угорську, польську, болгарську та інші мови в Україні".

Рада прийняла закон для залучення фінансування на розмінування Донбасу Під Радою проходить акція на підтримку "мовного закону"
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Вадим НовинськийязыкВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся