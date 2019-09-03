Новинський вважає скасування недоторканності депутатів правильним кроком

Народний депутат Вадим Новинський підтримав зняття депутатської недоторканності і проголосував за відповідний законопроект №7203. Про це Новинський повідомив у коментарі журналістам, передає РБК-Україна.

Зокрема, Новинський вважає зняття депутатської недоторканності правильним кроком з політичної точки зору, однак, на його думку, процедура проходження та прийняття закону не була витримана в повній мірі, як того вимагає регламент Верховної ради.

"Я підтримав зняття недоторканності, але і до тексту законопроекту, і до процедури його прийняття є великі питання. І про це говорили сьогодні багато промовців. В законі про регламент чітко сказано, що комітети ВР працюють тільки в сесійний період, а профільний комітет розглядав законопроект №7302 між першою і другою сесіями ВР дев'ятого скликання. Це порушення законної процедури прийняття законопроекту про зміни до Конституції може стати причиною його скасування у майбутньому", - пояснив Новинський.

За його словами, у скасуванні недоторканності є і політичні ризики для опозиції. Новинський зазначив, що в країнах з усталеною демократією, де не може бути політичних переслідувань, недоторканність не потрібна.

"У країнах з вразливою демократією, якою є Україна, позбавлення недоторканності парламентарія може розбалансувати роботу Верховної ради, і дозволити президенту з допомогою силових інструментів тиску підпорядкувати парламент собі. Тому все буде залежати від особистих якостей президентів України", - заявив Новинський.

На думку політика, найкраща недоторканність для всіх політиків – це дотримання законів України. "Я працюю без недоторканності вже три роки, і можу заявити, що найкраща недоторканність – це твоє відношення до закону", - сказав Новинський.