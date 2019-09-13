Новинський: процедура конфіскації активів чиновників повинна бути бездоганною

Конфіскація активів чиновників, отриманих незаконним шляхом, має бути бездоганною з точки зору законності процедури. Таку думку висловив народний депутат Вадим Новинський, комментуючи законопроект №1031 "Про конфіскацію незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів".

За його словами, редакція законопроекту №1031 знову повертає принцип презумпції винуватості, що несе ризики для скасування дії цього закону Конституційним судом.

"Люди хочуть, щоб ті, хто знаходиться у владі і причетні якимось чином до корупційних дій, відповіли за це перед законом. Але, чому Конституційний суд в 2015 році скасував попередню статтю про незаконне збагачення. Тому що там порушувався принцип презумпції невинуватості, закладений у Конституції України. Цей принцип в тексті Основного Закону залишився, його не можна міняти, ця норма діє в багатьох країнах світу, в країнах з розвиненою демократією. Коли слідство має довести вину людини, а не людина свою невинність. Законопроектом №1031 принцип презумпції винуватості знову поновлюється, що явно порушує Конституцію України", - пояснив Новинський.

І додав, що для того, щоб законопроект №1031 заробив на практиці, з його тексту потрібно усунути невизначеності і двозначності.

"Відповідно до нинішньої редакції законопроекту, якщо людина не може довести, на які кошти вона придбала майно, то, за рішенням суду, це майно може бути конфісковано державою. У цьому випадку виникає питання: хто буде проводити оцінку? Дуже багато неточних моментів у законі, їх потрібно проговорити, щоб не було порушень. У цій поспіху не можна приймати закони, сирі, які будуть проходити червоним перекосом для тих, хто буде користуватися цими законами. Або ж будуть мати наслідки у вигляді зловживань правоохоронних органів, судових органів щодо тієї чи іншої людини", - вважає народний депутат.