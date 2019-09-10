Новинський прокоментував закон про імпічмент президента

Фото: Вадим Новинський (facebook.com/OppoblocOfficial)

Рада сьогодні прийняла закон про імпічмент президента

Народний депутат Вадим Новинський утримався від голосування за законопроект про "Про усунення президента України з поста в порядку імпічменту". На думку парламентарія, документ прийнятий з грубим порушенням процедури, повідомляється на його сторінці у Facebook.

За президентський законопроект №1012 проголосували 245 народних депутатів.

За словами Новинського, Україні потрібен закон про імпічмент президента, оскільки таке право парламенту передбачено Конституцією.

"Вважаю, що в парламентсько-президентській республіці таке право повинно бути забезпечено законом. Процедура імпічменту має бути прозорою, також, повинен бути прийнятий закон про тимчасові слідчі комісії, що регламентує роботу ТСК, яка буде займатися розслідуванням діяльності президента", - сказав Новинський.

У той же час він зазначив, що голосування за законопроект №1012 пройшло в поспіху, в результаті чого процедура ухвалення закону про імпічмент президента була грубо порушена, що може мати наслідки в майбутньому, аж до скасування закону.

"Депутати неодноразово закликали партію більшості не поспішати і пройти голосування в законний спосіб. Але в підсумку закон про імпічмент був прийнятий з грубим порушенням регламенту ВРУ. І в підсумку в першому читанні документ підтримали 337 народних депутатів, якраз практично ту кількість голосів, які потрібні для оголошення імпічменту президенту. А в другому читанні за законопроект голосували тільки в "Слузі народу", всі інші фракції і позафракційні депутати відмовилися підтримати таку процедуру, це буде мати наслідки в майбутньому", - вважає Новинський.

Варто відзначити, що законопроект №1012 передбачає, що Верховна Рада може усунути президента від посади в порядку імпічменту лише в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

Процедура імпічменту буде ініціюватися більшістю народних депутатів від конституційного складу (226 голосів), а рішення про імпічмент президента буде вважатися прийнятим, якщо за нього проголосує не менш як три чверті народних депутатів від конституційного складу ВР (338 голосів).

Передбачається, що у разі неприйняття Верховною Радою постанови про імпічмент президента України головуючий від імені парламенту повинен вибачитися перед президентом.