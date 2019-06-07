Новинський назвав причину об'єднання 5 опозиційних партій

Голова фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський назвав причину об'єднання партій "Опоблок", "Партія миру і розвитку", "Відродження", "Довіряй справам" і "Наші". Про це він розповів в ефірі телеканалу "Наш" 7 червня.

"Починаючи з вересня 2018 року ми виступали з ідеями об'єднання всіх опозиційних, прогресивних, демократичних сил. І зараз, перед позачерговими парламентськими виборами, ми знайшли точки дотику, яких разом з єдиними цінностями між нашими партіями дуже багато. І сьогодні ми об'єдналися, щоб у країні був встановлений мир і забезпечено економічний розвиток", - заявив Новинський.

За словами політика, об'єднання відбулося для того, щоб між українцями також настало взаємне розуміння і повага.

"І, як ми неодноразово заявляли, - наші двері відкриті для всіх, хто хоче миру і розвитку для нашої країни!", - сказав Новинський.

Він зазначив, що в найближчі дні буде проведено об'єднавчий з'їзд з презентацією програми дій і оголошено список кандидатів партій об'єднаної команди.

"Особистість майбутнього керівника поки ще обговорюється. Все стане відомо на з'їзді нашої об'єднаної політичної сили. І як вона буде називатися, і хто її очолить", - повідомив Новинський.

"Українці оцінять нашу програму. В нашу команду увійшли лідери місцевого самоврядування, мери великих і малих міст України, капітани вітчизняної промисловості. Це люди, які щодня і продуктивно працюють у своїх містах, вирішуючи нагальні проблеми простих українців. Це люди, які звикли нести відповідальність за свої дії. Це люди справи", - упевнений додав він.

Політик підкреслив, що об'єднання відбулося "заради єднання нашої країни", і тому в новій команді представлена "така широка географія".

"Невипадково, що наше сьогоднішнє підписання відбулося на мосту. Міст – це завжди символ єднання. От саме заради цього об'єдналися політики з різних куточків нашої великої України", - уточнив нардеп.